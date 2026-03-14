Alianza Lima rescató un punto tras empatar 1-1 ante Deportivo Garcilaso en la altura del Cusco

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un duelo con pocas chances claras de gol, Alianza Lima pudo rescatar un empate 1-1 frente a Deportivo Garcilaso en la altura del Cusco. Los blanquiazules jugaron con un más durante gran parte del encuentro, pero no pudieron demostrar su superioridad numérica ante un rival que se defendió bien.

Polémico gol anulado

La primera parte no contó con acciones clara de gol salvo por la jugada protagonizada por Paolo Guerrero la cual dará que hablar. El 34 blanquiazul fue a pelear una pelota dividida y luego de ganarla sacó un potente remate desde la mitad de la cancha convirtiéndose en el primero del partido.

Sin embargo, el árbitro Daniel Ureta cobró antes del disparo una falta del 'Depredador' contra el futbolista del equipo cusqueño. Esto generó que Pablo Guede y todo su comando técnico, además de los futbolistas rechazaran esta decisión aduciendo que no existió la infracción.

Sin embargo, el juez se mantuvo firme en lo cobrado por lo que el tanto no subió al marcador. Luego de ello, el trámite de la primera mitad siguió siendo el mismo hasta que se dio la expulsión de Erick Canales por segunda amarilla tras una falta contra con Eryc Castillo. El referí no dudó en amonestarlo y en sacarle la roja al minuto 30.

Llegaron los goles

Desde el arranque de la segunda parte, el dueño de casa tomó una postura aún más defensiva debido al hombre de menos que tenían. Sin embargo, esto fue poco aprovechado por los dirigidos por Pablo Guede quienes no tuvieron claridad en los pocos ataques que generaron.

Y a pesar de la inferioridad numérica, Deportivo Garcilaso logró ponerse arriba en el marcador a través de una pelota parada. Un córner desde la banda derecha dejó la pelota viva en la línea grande del área el cual fue tomado por Aldair Salazar quien de inmediato