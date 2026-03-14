Conductores pueden ser MULTADOS con S/660 si cometen esta INFRACCIÓN: ¿De qué se trata?

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un descuido común al manejar podría costarte una fuerte sanción económica. Conoce qué dice el Reglamento Nacional de Tránsito y evita cometer este error que miles de conductores pasan por alto y que podría llevar a que sean multados con S/660.

¿Por qué podrían multar con S/660 a conductores?

Un reciente incidente en Chorrillos puso en evidencia la importancia de respetar el paso de los vehículos de emergencia. Un camión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú que acudía a atender una emergencia en Villa El Salvador tuvo que realizar una maniobra temeraria para evitar chocar contra un auto particular que se interpuso en su camino realizando un giro prohibido en la avenida Paseo de la República.

El hecho no dejó víctimas; sin embargo, el caso generó gran preocupación por ver que los conductores no cumplen con uno de los puntos señalados en el Reglamento Nacional de Tránsito de Perú: la obligación de ceder el camino cuando estos vehículos de emergencia anuncien su paso mediante sirenas y señales respectivas.

La normativa vigente detalla que, al percibir estas señales visibles y auditivas, el conductor debe ubicarse en el carril derecho de la vía y detener o reducir la velocidad de su vehículo.

"Al escuchar y ver las señales, el conductor deberá ubicar al vehículo que conduce en el carril derecho de la vía, y detener o disminuir la marcha; en las intersecciones, detener la marcha", se lee en el reglamento oficial.

Multa del 12% de la UIT

Si no cedes el paso a los vehículos de emergencia (que no solo son de los bomberos, sino también de la Policía, ambulancias), lo que es considerado como "muy grave", podrías recibir la sanción de una multa equivalente al 12% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/660, junto a un descuento de puntos en tu récord de conducir, situación que afecta tu historial.

Conductores que no ceden paso a los bomberos y vehículos de emergencia pueden recibir multas de S/660.

Chofer de bomberos evita chocar contra un auto

Momentos de tensión se vivieron dentro del camión de bomberos de la Compañía Garibaldi número 6. El conductor de este vehículo de emergencia realizó una dramática maniobra para evitar chocar contra un auto que cruzó la vía del Metropolitano con el semáforo en rojo, ignorando las sirenas y luces encendidas de la unidad de los "hombres de rojo".

Dante Navarro, segundo jefe de la compañía de bomberos, relató ante las cámaras de Exitosa que el conductor de la unidad hizo todo lo posible para no impactar contra el auto. Asimismo, aseguró que todos sus compañeros llevaban puesto el cinturón de seguridad y que, lamentablemente, la cultura de conducción los pone en peligro, por lo que hace un llamado de atención a la ciudadanía para evitar una tragedia al no cederles el paso.

También pidió a los "amigos del volante" tener en cuenta que los camiones de los bomberos pueden pesar hasta 35 toneladas y cualquier impacto contra ellos puede representa un alto riesgo.

Es así como se reveló que, de acuerdo al Reglamento Nacional de Tránsito, los choferes pueden ser multados con S/660 por no ceder el paso a los bomberos u otro vehículo de emergencia tras el incidente ocurrido en el distrito de Chorrillos.