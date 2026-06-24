Caos en el aeropuerto Jorge Chávez: Reportan falla en el sistema y retraso masivo en los vuelos

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo problema se reportó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez el cual viene ocasionando una demora de casi dos horas en el despegue de los vuelos. De acuerdo a los primeros reportes, un falla en el sistema integrado de GPS generó que cientos de pasajeros se vean afectados mientras esperan por respuesta de las autoridades.

Falle en GPS ocasiona retraso masivo de vuelos en el Jorge Chávez

Exitosa logró contactarse con Fernando Lino, periodista y pasajero que pretendía viajar hacia Colombia, para conocer mayores detalles de este incidente. De acuerdo a su versión, el capitán del vuelo en el que se encuentra le comunicó que el desperfecto es masivo involucrando al radar del terminal aéreo por lo que ningún avión puede despegar de suelo capitalino.

Esta falla se da específicamente en la Torre de Control del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez el cual es operado por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) y la concesionaria Lima Airport Partners (LAP).

"Estoy en el vuelo 2390 de Latam que no puede salir de Lima. Según lo que nos ha dicho el capitán hay un problema con el GP del aeropuerto, es decir con el radar. Según fuentes que he consultado es un un problema masivo, ningún vuelo puede salir desde hace dos horas y los pasajeros que pudimos abordar como es mi caso estamos abordando en el avión que la torre de control solucione el problema", indicó.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Alerta en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Reportan una falla en el sistema GPS que viene afectando las operaciones del terminal aéreo, generando retrasos en diversos vuelo nacionales e internacionales.



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Pronunciamiento de LAP

A través de un comunicado en sus redes sociales, LAP indicó que el incidente se debe a un desperfecto en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves y no de parte del propio terminal aéreo. Eso sí, confirmaron que este hecho ha generado demoras, retrasos e incomodidad en miles de usuarios.

"Debido a una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves, se vienen registrando demoras y eventuales cancelaciones en algunos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Precisamos que esta situación no está relacionada con los sistemas ni con la infraestructura operativa del aeropuerto", precisaron.

Además, señalaron que se encuentran dialogando de manera urgente con los autoridades encargadas para retomar la operatividad del aeropuerto y solucionar los inconvenientes. Finalmente, recomendaron a los pasajeros a comunicarse con las respectivas aerolíneas para encontrar alternativas de solución.

"Nos encontramos en permanente coordinación con las autoridades aeronáuticas y los operadores aéreos, realizando el seguimiento correspondiente a fin de mantener informados a nuestros pasajeros y pasajeras. Recomendamos verificar el estado de su vuelo, directamente, con su aerolínea y mantenerse informados a través de los canales oficiales", añadieron.

En resumen, se reportan fallas en el sistema del aeropuerto Jorge Chávez ocasionando caos y demora en cientos de vuelos.