Francia confirma su primer caso positivo de ébola: Un médico que retornó de la República Democrática del Congo

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Llegó a Europa. Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron el primer caso positivo de ébola en su territorio. El paciente es un médico que retornó al país luego de haber realizado labores humanitarias en la República Democrática del Congo.

Se confirma el primer caso de ébola en Francia

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de Francia informóa acerca de esta hecho que se convierte en el primero que se suscita en el continente europeo. La institución estatal precisó que el caso se identificó en la Francia continental.

Hay que señalar que el paciente recibió atención inmediata a su llegada al teritorio francés y fue trasladado a un centro de salud especializado en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad. Además, se explicó a través de un comunicado que el galeno se encuentra estable.

La cartera de Salud francesa resaltó que procedió a activar los protocolos de seguridad sanitaria, entre los que se encuentra incluido el aislamiento de la persona infectada y su trasladado bajo condiciones controladas con la finalidad de evitar cualquier riesgo de contagio.

Asimismo, las autoridades galas han señalado que están llevando a cabo "una exhaustiva investigación epidemiológica" para poder identificar a las personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente.

Estas personas serán contactadas en la brevedad por la agencia regional de salud. Deberán someterse a 21 días de aislamiento domiciliario y serán monitoreadas de cerca durante este período, así lo ha informado el Ministerio de Salud de Francia.

Es necesario indicar que, en la actualidad hay 1094 casos de ébola, incluyendo 277 muertes, diez de las cuales han sido detectadas en las últimas 24 horas. Al respecto, la letalidad de esta nueva variante del virus es del 24,5 % y aún no hay tratamiento.

Las autoridades de Francia piden calma

Maud Bregeon, portavoz del Gobierno de Francia, se pronunció durante una rueda de prensa llamó a la calma ante la confirmación de este primer caso ébola en el país. "La situación está bajo control", expresó.

Por su parte la ministra de Salud, Stéphanie Rist, da seguimiento a la evolución del caso con la "máxima vigilancia", en coordinación con las autoridades sanitarias competentes.

Como vemos, las autoridades sanitarias de Francia confirmaron el primer caso positivo de ébola en el país en un médico que retornó tras haber realizado labores humanitarias en la República Democrática del Congo, nación africana en la que el virus se encuentra en circulación activa.