Renzo Reggiardo presenta FINALIZACIÓN de obras que ayudarán al TRÁNSITO en Gamarra: Conoce cuáles son las avenidas

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, jueves 25 de junio, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo entregó obras de rehabilitación integral cercanas al emporio comercial de Gamarra, ubicado en el distrito de la Victoria. Dichas mejoras tienen por finalidad fortalecer la movilidad urbana, la actividad económica y el orden del espacio público que ocurre diariamente en esta zona de la capital.

¿Qué avenidas se han contemplado en esta rehabilitación integral?

Los sectores contemplados en esta rehabilitación integral es avenida Aviación, en el tramo comprendido entre la Vía Expresa Miguel Grau y la avenida México, en el distrito de La Victoria. En ese sentido, esta intervención ayuda a que se fortalezca la conexión hacia el emporio comercial de Gamarra. Un lugar por el que miles de comerciantes, trabajadores y peatones transitan.

"Esta obra va a permitir que todo mejore: los negocios de los alrededores, la calidad de vida de quienes vienen a comprar sus productos y la comodidad de los comerciantes al desarrollar sus actividades en una zona más segura. Lo positivo que generan este tipo de obras y entregas, es multiplicador", afirmó el alcalde.

Como parte del proyecto, la avenida Aviación constituye un corredor metropolitano de alta demanda, por lo que su rehabilitación contribuye a reducir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación vehicular y peatonal en una zona de intenso movimiento comercial.

🗞️ l El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, entregó hoy las obras de rehabilitación integral de la avenida Aviación, en el tramo comprendido entre la Vía Expresa Miguel Grau y la avenida México, en el distrito de La Victoria, recuperando un eje vial estratégico para la movilidad... pic.twitter.com/3uvWYvcLzA — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 25, 2026

¿Cuáles son los principales trabajos de rehabilitación?

Los trabajos de rehabilitación realizados son el retiro de la capa de asfalto que se encontraba deteriorado, preparación de superficie, colocación de nuevo asfalto y limpieza de la vía. Incluso, se ejecutaron acciones de seguridad vial como el cambio de señalización, mejora en el ordenamiento del tránsito y protección de peatones y conductores.

Recuperación de la avenida Aviación

Cabe destacar que la avenida Aviación, que anteriormente presentaba ocupación por comercio informal en diversos tramos, fue recuperada integralmente mediante un operativo liderado por el alcalde Renzo Reggiardo el pasado 3 de marzo, restituyendo el orden urbano, asegurando el libre tránsito y devolviendo el espacio público a la ciudadanía.

"Hemos venido a imponer el principio de autoridad. Para eso somos autoridad: para recuperar los espacios públicos, traer servicios adecuados, dar dignidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", dijo el burgomaestre.

Finalmente, con esta intervención de Renzo Reggiardo, la Municipalidad de Lima da por finalizada su rehabilitación integral de las avenidas en favor del tránsito en Gamarra, una de las zonas con mayor concurrencia de peatones en la capital.