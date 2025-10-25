RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Perú es clave!

Integrante de Super Junior queda FASCINADO con canciones de Grupo 5 y fans 'estallan': ¿Se viene la colaboración?

El integrante de Super Junior, Choi Siwon, quedó sorprendido con las canciones de cumbia del Grupo 5. El video se volvió viral y las ELF no tardaron en pedir una pronta colaboración entre ambas agrupaciones.

Siwon de Super Junior encantado con Grupo 5.
Siwon de Super Junior encantado con Grupo 5. (Composición Exitosa)

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 25/10/2025

¡No, no es IA, y Perú sigue siendo clave! Choi Siwon de Super Junior sorprendió a sus fans al confirmar que quedó encantado y maravillado con las canciones del Grupo 5. El video se viralizó en redes sociales y las ELF no tardaron en pedir una pronta colaboración entre las dos agrupaciones musicales. 

Siwon de Super Junior reacciona al Grupo 5

Lima se convirtió en el epicentro del K-Pop con la llegada de Super Junior, el último 16 de octubre, para su tan esperado concierto en el estadio San Marcos. Cientos de fans, denominadas como ELF (Ever Lasting Friends), no dudaron en acudir al evento y estar cerca a los integrantes de la banda surcoreana que debutó en 2005 con la agencia SM Entertainment y alcanzó popularidad internacional con sus icónicos temas 'Sorry, Sorry', 'Mr. Simple' y 'Bonamana'.

Incluso, la agrupación es conocida por sus colaboraciones no solo con otras bandas de Corea del Sur, sino también con grupos latinos como Reik y Leslie Grace, e incluso, realizar un cover de la canción de Luis Miguel, 'Ahora te puedes marchar', con el objetivo de tener un mayor alcance en Latinoamérica, donde su fan club sigue de cerca cada uno de sus pasos y lanzamientos musicales.

Los integrantes de Super Junior tratan de mantenerse activos en sus redes sociales e interactuar con las ELF. Es así como en una reciente transmisión en vivo, Siwon, decidió conversar con sus fans, no solo peruanas, sino de distintas partes del mundo, y saber un poco más de ellas y de sus gustos musicales. El artista surcoreano leía los comentarios y el nombre de Grupo 5 no tardó en aparecer.

"I love, it!": ¿Grupo 5 y Super Junior juntos?

Ante la insistencia de sus seguidoras peruanas, Choi Siwon no dudó en buscar algunas de las canciones de la agrupación de cumbia de nuestro país y al escuchar el tema 'Amor de mis amores', quedar fascinado con el ritmo y la letra, que a pesar de que él no entiende mucho el español, decidió moverse y disfrutar de cada minuto de la canción.

No dejaba de mover la cabeza y los hombros, esbozar una gran sonrisa, para atinar a exclamar: "Oh! I like it!, ahh, Grupo 5, I love it (me gusta esto)", reflejando su interés por este género musical. 

@suju_elf_ups PERÚ es clave jajsjs Siwon de Super Junior escucho canciones de varios artistas latinos y entre ellos al Grupo 5 y le gustó mucho 😎🔥🇵🇪 Para cuando la colaboración jajajaj🫢💙👏🕺 @SUPER JUNIOR @최시원 • Siwon Choi @Grupo 5 #슈퍼주니어 #superjunior #siwon #시원 #grupo5 ♬ Amor De Mis Amores - Grupo 5

Fans esperan pronta colaboración

Pero no todo quedó ahí, ya que al escuchar el tema "Motor Y Motivo", Siwon de Super Junior volvió a "sacar los pasos prohibidos" y disfrutar de la canción sin dejar de sonreír ante la cámara, para, seguidamente quedar sorprendido con el término "¡con cariño!", ello lo llevó a quedar un momento intrigado con la frase y señalar lo siguiente:

"¿Cariño? It's correct?, ¡Grupo 5, el mejor! I like it!", señaló ante sus fans, para luego escuchar más temas como "Eres mi bien" y "Ritmo de mi corazón". El video se viralizó rápidamente en TikTok y otras redes como X (antes Twitter) y muchos no tardaron en ver este aprecio por la cumbia peruana para que muy pronto Super Junior pueda tener una colaboración con el Grupo 5 u otras bandas peruanas.

"En el próximo Super Show no será en San Marcos, sino en el Huaralino", "ya lo dijo Heechul "Perú es clave", "Siwon en corto: Grupo Five, me gusta tanto, me encanta", "Siwon de Super Junior amo las canciones del Grupo 5", "ojalá, se contacten con Super Junior para una pronta colaboración, los amo", fueron algunos de los comentarios más insólitos respecto a la escena.

@masquekdramas Grupo escuchando al Grupo 5 parte 2 🇵🇪 #siwon #superjunior #grupo5 #choisiwon ♬ Motor Y Motivo - Grupo 5

En conclusión, Choi Siwon de Super Junior no dudó en mostrar su aprecio por la cumbia peruana tras escuchar los temas musicales del Grupo 5, entre ellos 'Amor de mis amores', 'Motor y motivo' y 'Eres mi bien', dejando a sus fans sorprendidas.

