Alejandro Toledo no solicitaría un indulto, según su abogado: "El contexto político no es adecuado"

El Poder Judicial dictó, este miércoles 3 de septiembre, 13 años y cuatro meses de cárcel para el expresidente Alejandro Toledo, por lavado de activos en el caso Ecoteva. Al respecto, cabe precisar que esta sentencia no se sumará a la ya anteriormente recibida por el caso Odebrecht. Al respecto, su abogado sostuvo un diálogo con nuestro medio para dar mayores alcances de lo que realizará tras la decisión del PJ.

Toledo no solicitará indulto humanitario

En entrevista con Exitosa, el abogado del exmandatario, Paolo Aldea, reveló que su patrocinado no solicitaría indulto humanitario. "El contexto político, hoy, no es adecuado", comentó.

"La situación del expresidente Toledo es muy delicada (...) creo que es humanitario que ella (Eliane Karp) pueda visitar a su esposo. Hay que tener simplemente una visión de cualquier ser humano para darnos cuenta de que debe ser muy difícil a esa edad que uno esté en un continente y el otro aquí en el Perú. Pero, ella no pueda venir por una decisión con falta de motivación, injusta, arbitraria que se ha dado para que sobre ella se imponga una prisión preventiva"

En consiguiente, el letrado aseguró que no puede "asegurar ni descartar" que en algún momento se recurra a un indulto humanitario para el exmandatario. "El contexto político hoy no es el adecuado como para poder siquiera sobre la mesa".

Además, enfatizó que no considera que sea el escenario político para "abordar, conversar y discutir" la posibilidad para presentar dicho recurso.

La defensa de Eliane Karp

Al ser consultado por cómo se esta llevando la defensa de Eliane Karp, en el caso Ecoteva, el abogado Aldea indicó que están esperando que la prisión preventiva se revierta por el Tribunal Constitucional.

"Estamos esperando que Eliane Karp reciba el mismo tratamiento y el mismo trato que todos los políticos hoy investigados, todos han enfrentado su proceso y su juicio en libertad. La familia Fujimori, Humala, de Vizcarra, de Pedro Pablo Kuczynski. Ellos son los únicos peruanos políticos que desde el primer momento no los han dejado defenderse en libertad y han tenido que defenderse con una orden de prisión", enfatizó.

