Alerta por paracetamol: DIGEMID actualiza contraindicaciones por uso prolongado de medicamento

La Dirección General de Medicamentos e Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, comunicó a los profesionales de la salud, instituciones, establecimientos farmacéuticos y al público en general acerca de una actualización de la ficha ténica e inserto de los medicamentos que contienen paracetamol

Alerta por uso prolongado de paracetamol

¿Cuál es la razón? La medida responde a una alerta emitida por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que identificó casos de acidosis metabólica con desequilibrio aniónico alto vinculados al consumo de paracetamol a dosis terapéuticas durante períodos prolongados o en combinación con flucloxacilina.

De acuerdo a lo señalado en el documento Alerta DIGEMID - N°004-2026 los incidentes reportados se presentaron principalmente en pacientes con enfermedades como insuficiencia renal grave, sepsis, desnutrición y alcoholismo crónico. En estos grupos, el uso prolongado del fármaco habría provocado acidosis metabólica por acidosis piroglutámica.

Esta situación, llevó a la máxima autoridad sanitaria del Perú a incluir actualizaciones en las secciones de "Contraindicaciones", "Advertencias y precauciones", "Interacciones con otros medicamentos", "Reacciones adversas".

Las recomendaciones de DIGEMID

Con el objetivo de minimizar la aparición de posibles efectos adversos y salvaguardar la salud de los peruanos, DIGEMID ha notificado a los profesionales de la salud, pacientes y público en general una serie de recomendaciones.

En primer lugar, ha encargado al personal sanitario que, "en caso de identificar síntomas de acidosis metabólica" en aquellos pacientes que reciben prolongadamente paracetamol o una combinación con flucloxacilina se proceda a "la suspensión inmediata" del medicamento y "una monitorización estrecha".

En paralelo, a la población en general se advierte que las personas con enfermedades graves no deben usar paracetamol por tiempos prolongados sin supervisión médica, y deben comunicar de inmediato a su médico cualquier síntoma compatible con acidosis metabólica para que determine las medallas a adoptar para su tratamiento.

Experto en salud pública brinda mayores detalles

En diálogo con Exitosa, el experto en salud pública Marco Almerí se pronunci´ó sobre esta nueva medida adoptada por la DIGEMID y brindó mayores detalles acerca de la razón por la que el paracetamol de manera prolongada causaría consecuencias graves.

"El paracetamol no es un producto que pueda generar daño, lo hace cuando se consume en exceso o cuando los que consumen de manera crónica tienen de base desnutrición, sepsis, insuficiencia renal y alcoholismo crónico", explicó.

Es en este contexto en que DIGEMID advirtió sobre casos de acidosis metabólica en pacientes con enfermedades graves tratados con paracetamol por periodos prolongados.