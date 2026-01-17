RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡A llenar los baldes desde YA! Anuncian corte de agua el 18 y 19 de enero: AQUÍ la lista de distritos afectados

Sedapal informó que tiene cortes de agua programados para este domingo 18 y lunes 19 de enero en Lima Metropolitana. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción del servicio.

Corte de agua. (difusión)

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/01/2026

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), a través de su canal de difusión de WhatsApp, reportó que tiene cortes programados del recurso hídrico en algunos distritos de Lima Metropolitana este 18 y 19 de enero. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

¿Dónde será el corte de agua el 18 y 19 de enero?

La empresa estatal informó que el servicio de agua potable se verá interrumpido de forma temporal en algunos distritos de la capital por trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, acciones indispensables para asegurar la calidad y continuidad del suministro en zonas estratégicas.

En ese marco, exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico antes del horario establecido.

Sin agua en El Agustino

  • Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. del 18 de enero.
  • Áreas afectadas: P.J. El Agustino zona I. Cuadrante: P.J. Santa Clara de Bella Luz, A.H. San Pedro de Ate, P.J. Cerro El Agustino, P.J. 7 de Octubre, P.J. Independiente zonas A, B, C y D, Av. 7 de Octubre.
  • Motivo: Pozo paralizado por corte de fluido eléctrico.
  • Sector 2.

Interrupción del servicio en Ate

  • Áreas afectadas: A.H. Huaycán Zona Q, A.H. Huaycán zona Z, UCV 199, 200 y 200B, Ampliación UCV 230, 231 y 195, Ampliación afecta CR-283, CR-284, ala R-1 y ala R-2.
  • Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del 18 de enero.
  • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
  • Sector 150.

Corte en Santa Anita

  • Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. del domingo 18 de enero.
  • Áreas afectadas: Urb. Santa Anita I y II etapa, Universidad San Martín de Porres, Av. Santa Rosa, Av. Los Ruiseñores, Av. Los Cascanueces, Av. Las Alondras.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 172.

Sin agua este lunes 19 de enero

De acuerdo al último reporte de Sedapal, el corte este 19 de enero será en los siguientes distritos:

En Ate

  • Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona Z, UCV 233, 233B, 233C, 233E y 235, afecta el R-1 ALA.
  • Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
  • Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.
  • Sector 150.

En Carabayllo

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
  • Áreas afectadas: Urb. Mi Casa, Urb. El Paraíso, Urb. Popular San Carlos, Urb. Prog. Las Magnolias, Urb. Resid. Santa María, Urb. Los Rosales, Urb. San Felipe I, II y III etapa, Urb. San Isidro, Urb. Santa Isabel, Urb. Tungasuca I y II etapa.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 350.

En Lurigancho

  • Áreas afectadas: Urb. San Antonio de Huampaní, Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV, V, VI etapa, Urb. Huampaní, Asoc. Boulevard, Asoc. 30 Amigos.
  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m.
  • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
  • Sector 139.

De esta manera, hasta el cierre de esta nota, Sedapal informó que tiene cortes de agua programados este 18 y 19 de enero en los distritos de Lurigancho, Carabayllo, Ate, Santa Anita y El Agustino.

