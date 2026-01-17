¡A llenar los baldes desde YA! Anuncian corte de agua el 18 y 19 de enero: AQUÍ la lista de distritos afectados

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/01/2026
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), a través de su canal de difusión de WhatsApp, reportó que tiene cortes programados del recurso hídrico en algunos distritos de Lima Metropolitana este 18 y 19 de enero. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.
¿Dónde será el corte de agua el 18 y 19 de enero?
La empresa estatal informó que el servicio de agua potable se verá interrumpido de forma temporal en algunos distritos de la capital por trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, acciones indispensables para asegurar la calidad y continuidad del suministro en zonas estratégicas.
En ese marco, exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico antes del horario establecido.
Sin agua en El Agustino
- Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. del 18 de enero.
- Áreas afectadas: P.J. El Agustino zona I. Cuadrante: P.J. Santa Clara de Bella Luz, A.H. San Pedro de Ate, P.J. Cerro El Agustino, P.J. 7 de Octubre, P.J. Independiente zonas A, B, C y D, Av. 7 de Octubre.
- Motivo: Pozo paralizado por corte de fluido eléctrico.
- Sector 2.
Interrupción del servicio en Ate
- Áreas afectadas: A.H. Huaycán Zona Q, A.H. Huaycán zona Z, UCV 199, 200 y 200B, Ampliación UCV 230, 231 y 195, Ampliación afecta CR-283, CR-284, ala R-1 y ala R-2.
- Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del 18 de enero.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 150.
Corte en Santa Anita
- Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. del domingo 18 de enero.
- Áreas afectadas: Urb. Santa Anita I y II etapa, Universidad San Martín de Porres, Av. Santa Rosa, Av. Los Ruiseñores, Av. Los Cascanueces, Av. Las Alondras.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 172.
Sin agua este lunes 19 de enero
De acuerdo al último reporte de Sedapal, el corte este 19 de enero será en los siguientes distritos:
En Ate
- Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona Z, UCV 233, 233B, 233C, 233E y 235, afecta el R-1 ALA.
- Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.
- Sector 150.
En Carabayllo
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Áreas afectadas: Urb. Mi Casa, Urb. El Paraíso, Urb. Popular San Carlos, Urb. Prog. Las Magnolias, Urb. Resid. Santa María, Urb. Los Rosales, Urb. San Felipe I, II y III etapa, Urb. San Isidro, Urb. Santa Isabel, Urb. Tungasuca I y II etapa.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Sector 350.
En Lurigancho
- Áreas afectadas: Urb. San Antonio de Huampaní, Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV, V, VI etapa, Urb. Huampaní, Asoc. Boulevard, Asoc. 30 Amigos.
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 139.
De esta manera, hasta el cierre de esta nota, Sedapal informó que tiene cortes de agua programados este 18 y 19 de enero en los distritos de Lurigancho, Carabayllo, Ate, Santa Anita y El Agustino.