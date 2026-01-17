¡A llenar los baldes desde YA! Anuncian corte de agua el 18 y 19 de enero: AQUÍ la lista de distritos afectados

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), a través de su canal de difusión de WhatsApp, reportó que tiene cortes programados del recurso hídrico en algunos distritos de Lima Metropolitana este 18 y 19 de enero. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

¿Dónde será el corte de agua el 18 y 19 de enero?

La empresa estatal informó que el servicio de agua potable se verá interrumpido de forma temporal en algunos distritos de la capital por trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, acciones indispensables para asegurar la calidad y continuidad del suministro en zonas estratégicas.

En ese marco, exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico antes del horario establecido.

Sin agua en El Agustino

Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. del 18 de enero.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. del 18 de enero. Áreas afectadas: P.J. El Agustino zona I. Cuadrante: P.J. Santa Clara de Bella Luz, A.H. San Pedro de Ate, P.J. Cerro El Agustino, P.J. 7 de Octubre, P.J. Independiente zonas A, B, C y D, Av. 7 de Octubre.

P.J. El Agustino zona I. Cuadrante: P.J. Santa Clara de Bella Luz, A.H. San Pedro de Ate, P.J. Cerro El Agustino, P.J. 7 de Octubre, P.J. Independiente zonas A, B, C y D, Av. 7 de Octubre. Motivo: Pozo paralizado por corte de fluido eléctrico.

Pozo paralizado por corte de fluido eléctrico. Sector 2.

Interrupción del servicio en Ate

Áreas afectadas: A.H. Huaycán Zona Q, A.H. Huaycán zona Z, UCV 199, 200 y 200B, Ampliación UCV 230, 231 y 195, Ampliación afecta CR-283, CR-284, ala R-1 y ala R-2.

A.H. Huaycán Zona Q, A.H. Huaycán zona Z, UCV 199, 200 y 200B, Ampliación UCV 230, 231 y 195, Ampliación afecta CR-283, CR-284, ala R-1 y ala R-2. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del 18 de enero.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del 18 de enero. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 150.

Corte en Santa Anita

Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. del domingo 18 de enero.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. del domingo 18 de enero. Áreas afectadas: Urb. Santa Anita I y II etapa, Universidad San Martín de Porres, Av. Santa Rosa, Av. Los Ruiseñores, Av. Los Cascanueces, Av. Las Alondras.

Urb. Santa Anita I y II etapa, Universidad San Martín de Porres, Av. Santa Rosa, Av. Los Ruiseñores, Av. Los Cascanueces, Av. Las Alondras. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 172.

Sin agua este lunes 19 de enero

De acuerdo al último reporte de Sedapal, el corte este 19 de enero será en los siguientes distritos:

En Ate

Áreas afectadas: A.H. Huaycán zona Z, UCV 233, 233B, 233C, 233E y 235, afecta el R-1 ALA.

A.H. Huaycán zona Z, UCV 233, 233B, 233C, 233E y 235, afecta el R-1 ALA. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 150.

En Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Mi Casa, Urb. El Paraíso, Urb. Popular San Carlos, Urb. Prog. Las Magnolias, Urb. Resid. Santa María, Urb. Los Rosales, Urb. San Felipe I, II y III etapa, Urb. San Isidro, Urb. Santa Isabel, Urb. Tungasuca I y II etapa.

Urb. Mi Casa, Urb. El Paraíso, Urb. Popular San Carlos, Urb. Prog. Las Magnolias, Urb. Resid. Santa María, Urb. Los Rosales, Urb. San Felipe I, II y III etapa, Urb. San Isidro, Urb. Santa Isabel, Urb. Tungasuca I y II etapa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 350.

En Lurigancho

Áreas afectadas: Urb. San Antonio de Huampaní, Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV, V, VI etapa, Urb. Huampaní, Asoc. Boulevard, Asoc. 30 Amigos.

Urb. San Antonio de Huampaní, Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV, V, VI etapa, Urb. Huampaní, Asoc. Boulevard, Asoc. 30 Amigos. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 139.

De esta manera, hasta el cierre de esta nota, Sedapal informó que tiene cortes de agua programados este 18 y 19 de enero en los distritos de Lurigancho, Carabayllo, Ate, Santa Anita y El Agustino.