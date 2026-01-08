Álvaro Barco lanza dardo contra la FPF y 1190 por derechos de televisión: "Nos sentimos estafados"

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, arremetió contra la Federación Peruana de Fútbol y 1190, encargado de los derechos de televisión. El directivo crema manifestó su inconformidad con dicha empresa, esperando que tenga garantías de que tendrá dinero para cumplir con los pagos a los clubes.

Campeonato en peligro

Ante los medios, Barco Andrade expresó el posición de la institución merengue sobre 1190 y su duda sobre sostenibilidad. Cuestionó que desde la compañía pretendan mostrarse como que no hay problemas, cuando hay varios equipos que están preocupados por las cuotas que no serían abonadas a tiempo.

"Hemos dado un paso adelante al sacar completamente este artículo que había en el reglamento que nos ponía una pistola en la cabeza. Que fomentaba el no pago, la estafa. Por que hoy realmente nos sentimos estafados porque escuchamos a los voceros decir que no pasa nada, que todo está bien... y nada está bien", indicó el directivo.

Abogó por el derecho de los clubes a recibir sus pagos en el momento adecuado y no que una cláusula limite el derecho a exigirlo. Manifestó la necesidad de tener una empresa de televisión que cumpla con ellos, y lo hará saber a la FPF cuando tengan una en agenda.

"Los derechos de televisión es la sangre de los clubes. Por otro lado, hay un socio como Melgar que no le pagan hace un año y medio. Ahora que la liga se ha formado y podemos constituir una unidad, tenemos que empezar con nuestros derechos de televisión y si hay otro operador, ojalá lo hubiera, lo pondremos en manifiesto", sostuvo.

Respaldo a Sekou Gassama

Sobre el delantero senegalés-español, Sekhou Gassama, que fue confirmado, pero que aún no se ha unido a la pretemporada, el director deportivo crema defendió su fichaje. Señaló que fue un pedido de Javier Rabanal y que la directiva está dispuesto a apoyarlo y esperarlo, aceptando las consecuencias que tenga esta decisión en la temporada.

"Consideramos que tiene la capacidad necesaria y contamos con el respaldo para apoyarlo. El entrenador está convencido de que, aunque no haya podido incorporarse desde el inicio, vale la pena esperar por su aporte", mencionó.

