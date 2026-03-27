Precio del DÓLAR se mantiene ESTABLE: ¿Cuál es el tipo de cambio para este viernes 27 de marzo?

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en el Perú continúa mostrando una marcada estabilidad en los últimos días, reflejando un comportamiento predecible que genera tranquilidad en los mercados y en los ciudadanos. Durante la presente semana, la moneda estadounidense ha registrado variaciones mínimas, consolidando una tendencia que ya se venía observando desde el fin de semana.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar hoy viernes 27 de marzo se ubica en 3.458 para la compra y 3.466 para la venta. Estas cifras muestran una ligera variación respecto a la jornada anterior, cuando la cotización fue de 3.459 y 3.468, respectivamente.

El leve movimiento responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado local. Factores como la estabilidad económica, el control de la inflación y la ausencia de eventos internacionales de alto impacto contribuyen a que el tipo de cambio no experimente fluctuaciones bruscas, manteniéndose dentro de márgenes bastante reducidos.

Que la variación sea apenas de milésimas no es un hecho menor. Este comportamiento evita sobresaltos en sectores como el comercio exterior, el ahorro en moneda extranjera y el pago de deudas en dólares. Además, brinda previsibilidad tanto a empresas como a familias que dependen de este indicador para tomar decisiones financieras.

Precio del dólar hoy, 27 de marzo

Para los peruanos, este escenario resulta beneficioso, ya que permite planificar gastos y evitar pérdidas significativas por cambios abruptos. Asimismo, favorece a quienes compran o venden dólares de manera frecuente, al reducir el riesgo cambiario y ofrecer un entorno económico más estable en el corto plazo.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

Es así que, el dólar mantiene una tendencia estable en el Perú, con variaciones mínimas que reflejan equilibrio en el mercado. Este escenario brinda confianza a ciudadanos y empresas, facilita la planificación financiera y reduce riesgos. Mientras no surjan factores externos relevantes, se espera que el tipo de cambio continúe dentro de rangos similares.