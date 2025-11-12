12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), se alista para el pago de la subvención bimestral de S/350 para los usuarios de Pensión 65. Consulta con solo tu DNI si eres uno de los beneficiarios y si estás en la lista del sexto padrón noviembre-diciembre.

Pago de Pensión 65 de S/350 a nivel nacional

Como se recuerda, a partir de junio el 2025, más de 820 mil beneficiarios del programa Pensión 65 recibieron una subvención bimensual de S/350, lo que representa un aumento de S/100, ya que hasta esa fecha, los usuarios, personas adultas mayores en situación de pobreza extrema, percibían solo S/250 a nivel nacional para garantizar una vida más digna y con mayor seguridad alimentaria.

El programa Pensión 65, presente en las 25 regiones del país, cuenta con una red amplia de distribución de pagos a través del Banco de la Nación, agentes comerciales y cajeros Multired.

En ese marco, cabe resaltar que para que los usuarios puedan hacer un buen uso de la tarjeta de débito y cobrar la subvención sin mayor dificultad, reciben diversas capacitaciones por parte de cada unidad territorial del programa del Midis.

¿Eres uno de los beneficiarios? Link con solo tu DNI

Por disposición de la ministra Lesly Shica se inició un nuevo despliegue de "carritos y avioncitos pagadores" en 240 localidades alejadas de 16 departamentos del país, con la misión de que más de 55,400 usuarios cobren de manera segura su subvención económica bimestral de S/350.

Si deseas saber si eres una de las personas que se verá beneficiada con este apoyo económico del Estado, puedes hacerlo a través de la plataforma digital de Pensión 65 y con solo el número de tu DNI, mediante este LINK. Seguidamente, sigue estos pasos:

Ingresa tu número de DNI.

Digita los 4 dígitos de la imagen.

Verifica si estás en el sexto y último padrón de beneficiarios de noviembre-diciembre 2025, solo dando clic en el cuadro de "Buscar".

Consulta con tu DNI si estás en el padrón de Pensión 65.

Cronograma de pagos Pensión 65

Además de la subvención bimestral, el programa Pensión 65 ofrece atención integral a sus usuarios mediante diversas acciones, como la intervención "Te acompaño", que promueve el acceso a servicios de salud en sus localidades. A continuación te revelamos el cronograma de pagos de la subvención bimestral de este 2025:

Primer padrón (enero-febrero): a partir del 3 de febrero.

a partir del 3 de febrero. Segundo padrón (marzo-abril): a partir del 4 de abril.

a partir del 4 de abril. Tercer padrón (mayo-junio): a partir del 4 de junio, con el aumento a 350 soles.

a partir del 4 de junio, con el aumento a 350 soles. Cuarto padrón (julio-agosto): a partir del 4 de agosto.

a partir del 4 de agosto. Quinto padrón (setiembre-octubre): a partir del 3 de octubre.

a partir del 3 de octubre. Sexto padrón (noviembre-diciembre): a partir del 1 de diciembre.

