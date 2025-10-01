PJ dicta 15 días de detención preliminar a presuntos miembros de "Los Sanguinarios de la Construcción"

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) ordenó 15 días de detención preliminar para los presuntos miembros de la organización criminal "Los Sanguinarios de la Construcción", banda delincuencial liderada por Adam Smith Lucano Cotrina, alias "Jorobado" , rival en el mundo del hampa de Erick Luis Moreno Hernández, alias "el Monstruo".

La disposición judicial se realizó tras el allanamiento a la Municipalidad de Carabayllo y la vivienda del alcalde distrital, Pablo Mendoza, así como de la sede municipal de Comas. La diligencia también se realizó a 53 viviendas vinculadas a los investigados, cinco celdas de establecimientos penitenciarios, además, se incautaron 11 vehículos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logra detención preliminar judicial para 11 presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción' dedicada a la comisión de delitos como extorsión, homicidio y lesiones graves seguidas de muerte en agravio de dirigentes de... pic.twitter.com/FP0SXpWxsa — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 1, 2025

Graves imputaciones contras los investigados

De acuerdo con lo reportado por el PJ, Miguel Marín Morón, alias "Negro Marín"; Juan Carlos Reyes Risco, alias "Viejo/Juan Reyes"; Gareth Blas Lucano, alias "Gareth"; Enzo Lucano Cano, alias "Enzo"; Edwin Díaz Vila, alias "Pipo", entre otros, estarán 15 días detenidos, en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal, extorsión, homicidio y lesiones graves seguidas de muerte, en agravio de dirigentes de construcción civil, transportistas y empresas de transportes, entre otros, cometidos en los distritos de Puente Piedra, Ancón y distritos aledaños.

El juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria - Ventanilla, se encargará de realizar las pesquisas; asimismo, ordenó, también, el registro domiciliario con descerraje e incautación de documentos, bienes y objetos de interés en diversos domicilios ubicados en Carabayllo, Comas, San Martín de Porres, Puente Piedra, Los Olivos y Cercado de Lima. Asimismo, dispuso el registro de ambientes ubicados en los centros penitenciarios de Ancón I, Miguel Castro Castro, Huaral y Lurigancho.

#Importante. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria - Ventanilla dispuso detención preliminar judicial por quince días contra Miguel Marín Morón 'Negro Marín', Juan Carlos Reyes Risco 'Viejo/Juan Reyes', Gareth Blas Lucano 'Gareth', Enzo Lucano Cano 'Enzo', Edwin Díaz Vila... pic.twitter.com/sOLrhXMUzE — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 1, 2025

La medida se da en cumplimiento del requerimiento del Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, quien sostiene, que esta red ilícita cuenta con sicarios adiestrados en el uso de armas de fuego, todos bajo su líder, el peligroso criminal, alias "el Jorobado".

Policías relacionados con la delincuencia

Un nuevo caso de conexión entre la PNP y la delincuencia fue revelado en el operativo de la mañana de hoy, miércoles 1 de octubre, y es que el propio coronel Cruz Chamba comentó que dos efectivos policiales, uno de la BRECC de San Juan de Lurigancho y otro de la División de Homicidios, tienen relación con "Los Sanguinarios de la Construcción". Agregó que, sobre ambos no recae la orden de detención preliminar.

"Aparentemente, estarían brindando información respecto a la actividad criminal, facilitando la actividad criminal. Entonces brindan información, facilitan ciertos mecanismos y ciertas dinámicas de la actividad criminal", señaló.

Otro relevante caso fue del propio alias "el Monstruo", quien durante su detención en Paraguay aseveró que la PNP lo protegía "siempre" y que "sus competencias" - como alias "Jorobado" - tenían dominada a la Policía Nacional del Perú.

Finalmente, sobre las versión de los policías paraguayos de desbloquear allá los cuatro celulares incautados a Moreno Hernández, respondió que "da igual que lo hagan en Paraguay o en Perú". Dicho deslacrado permitirá confirmar los vínculos de organizaciones criminales con policías.