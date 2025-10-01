Megaoperativo contra 'Los Sanguinarios de la Construcción': Allanan municipalidades de Comas y Carabayllo

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Como parte de un megaoperativo se vienen allanando diferentes inmuebles vinculados a la organización criminal liderada el preso Adam Smith Lucano, alias 'El Jorobado'. Se trata de 'Los Sanguinarios de la Construcción' una banda rival de 'Los Injertos del Cono Norte'.

¿Qué se sabe del megaoperativo?

Esta acción se realiza en más de 50 inmuebles como parte de la desarticulación de la organización, entre estos se encuentra la Municipalidad de Carabayllo, la Municipalidad de Comas, viviendas de funcionarios públicos de ambos municipios, entre los que se encuentra el domicilio del acalde de Carabayllo, Pablo Mendoza; y la celda de 'El Jorobado'. Cabe señalar que el allanamiento también se realiza en el distrito de Ancón, Puente Piedra y zonas aledañas.

El objetivo de la operación es hallar pruebas de los lugares en donde se llevaban a cabo las contrataciones y adjudicaciones a favor de los integrantes de 'Los Sanguinarios de la Construcción'. Pues se sostiene que habría una coordinación previa para obras municipales que, aparentemente, eran direccionadas a los miembros de esta banda.

Las ganancias generadas eran usadas, presuntamente, en el alquiler de vehículos de lujo de los criminales, también para uso municipal tal como permisos de uso de espacio público y para obstaculizar fiscalización.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logra detención preliminar judicial para 11 presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción' dedicada a la comisión de delitos como extorsión, homicidio y lesiones graves seguidas de muerte en agravio de dirigentes de... pic.twitter.com/FP0SXpWxsa — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 1, 2025

11 detenidos preliminarmente

El Ministerio Público ha logrado la detención preliminar judicial de 11 presuntos integrantes de la organización, entre los que se encuentra el primo del líder del grupo criminal: Enzo Lucano, presunto encargado de crear el sistema financiero junto a funcionarios municipales.

Los delitos imputados son contra el patrimonio, tráfico de terrenos, extorsión, homicidio y lesiones graves en agravio de dirigentes de construcción civil, transportistas y empresas de transporte.

Según las investigaciones del Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, la red ilícita cuenta con sicarios adiestrados en el uso de armas de fuego que ejecutan tareas encomendadas por el líder de la organización criminal con el fin de tener control de las actividades ilícitas de la zona y así obtener beneficios económicos.

Entre estos actos se habría constituido facciones para que se encargue de las obras de construcción civil, negociando con los ingenieros o responsables de las obras, a quienes bajo amenazas les exigen puestos de trabajo o cupos extorsivos para brindar seguridad.

En total se allanaron 53 viviendas vinculadas a los investigados, entre las que se encuentra la del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, cinco celdas de establecimientos penitenciarios y se incautaron 11 vehículos como parte de la desarticulación de 'Los Sanguinarios de la Construcción'.