Mancomunidad de Lima Este exige acciones de emergencia al gobierno de Jerí por fuertes lluvias

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, indicó que la Mancomunidad Municipal Lima Este exhorta al gobierno de José Jerí tomar acciones de emergencia ante el incremento de puntos críticos por las intensas lluvias registradas. "Para que 'a toda máquina' puedan intervenir", mencionó.

Solicitan actuación del gobierno

Ante el riesgo de deslizamientos y flujos torrenciales por las constantes lluvias que se registran en Lima, los alcaldes alzan su pedido de atención para poner en resguardo a las comunidades.

Si bien los planes de prevención han sido activados a veces estos no son suficientes y requieren la intervención del gobierno. Así lo considera el alcalde Oswaldo Vargas, la autoridad edil de Lurigancho Chosica. "En el caso de Chosica, estamos en parte preparados", informó.

Por ello, expresan su pedido para que el gobierno central declare en emergencia y con ello se de paso a "agilizar" las acciones necesarias para reducir los daños que pueden causar las fuertes lluvias.

El alcalde Vargas precisó que se requiere un grupo importante de maquinarias para despejar el río Rímac, pero con técnica para que los escombros no vuelvan a caer al agua.

"Es importante que el gobierno exija a sectores de maquinaria pesada, tanto en vivienda, agricultura, el ANA y el MTC, para que 'a toda maquina' puedan intervenir en los puntos críticos que tenemos en todo Lima Este", indicó Vargas.

La autoridad edil informó que con la llegada de desplazamientos también se activa la emergencia sanitaria por la llegada del dengue, por lo cual, el apoyo y gestión del Ejecutivo debe encabezar realmente la prevención.

Alerta por crecida del río Rímac

El burgomaestre informó que la alcaldía que dirige forma parte de la mancomunidad de Lima Este y de la cuenca media del río Rímac.

Además, indicó que comparten límites con el distrito de Santa Eulalia por la cuenca del mismo nombre. Ello, para informar que de presentarse fuertes lluvias en estas localidades, su comunidad puede verse afectada.

En el caso de la provincia de Huarochirí, la cual es afectada ante la creciente del río cuando se produce huayco, "realmente afecta toda la carretera central", Chosica y Chaclacayo.

"El río Rímac ya está color marrón, ya viene con alta turbiedad, lo que significa que ya está lloviendo en la parte alta en la provincia de Huarochirí"

Añadió que durante los últimos días se ha alcanzado un nivel 3 de lluvia que permaneció por 40 minutos generando preocupación ante los vecinos del distrito. "Con dos horas mínimas con esa intensidad se activa una quebrada", precisó.