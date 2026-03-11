Turista estadounidense es rescatado en la Cordillera Blanca: Policía lo evacuó desde más de 4,200 metros en Áncash

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un turista estadounidense fue rescatado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de quedar en una situación de emergencia mientras realizaba trekking en la laguna Rajucolta, ubicada en el Parque Nacional Huascarán, en la región Ánchash.

El incidente ocurrió a más de 4,200 metros sobre el nivel del mar, en una zona de difícil acceso donde el clima y la altura suelen complicar las caminatas de los visitantes. Según información otorgada por redes sociales de la PNP, el joven identificado como Ryan Erikson logró pedir ayuda mientras se encontraba en la montaña.

Tras recibir la alerta, un equipo policial especializado inició un operativo de búsqueda y rescate en la zona altoandina. Los agentes caminaron durante varias horas por terrenos complicados para ubicar al turista.

Cuando fue encontrado, el joven recibió primeros auxilios para estabilizar su estado de salud, antes de iniciar el traslado hacia la ciudad de Huaraz.

Operativo en condiciones difíciles

El rescate se desarrolló en un entorno complejo. Durante la operación, los efectivos enfrentaron bajas temperaturas, altura extrema y condiciones climáticas adversas que dificultaron la evacuación.

Además, en el trayecto de regreso se registró un derrumbe en la ruta, lo que obligó a los agentes a avanzar con mayor precaución para garantizar la seguridad del turista y del equipo de rescate.

Traslado y atención médica

Luego de ser estabilizado en la montaña, Ryan Erikson fue evacuado de forma segura hacia Huaraz. El joven fue llevado al Hospital Víctor Ramos Guardia, donde recibió atención médica especializada.

Para este rescate, el personal policial demostró su capacidad para intervenciones en zonas de montaña, quienes lograron ubicar al turista en una zona de difícil acceso dentro del parque natural. Por eso también destacaron que su rápida intervención logró evitar que la situación se agravara en una zona donde la altura y el frío pueden llegar a representar un riesgo para las personas que realizan actividades de trekking.

Mediante un comunicado institucional, la PNP señaló que: "reafirma su compromiso de proteger la vida y brindar seguridad a todos los ciudadanos y visitantes, incluso en los escenarios más exigentes de nuestro territorio.

El caso vuelve a poner atención sobre los riesgos de realizar caminatas en zonas de alta montaña sin la preparación adecuada, especialmente en regiones donde las condiciones climáticas pueden cambiar de forma repentina. El Parque Nacional Huascarán, es conocido por ser uno de los destinos más visitados para practicar trekking en el país, este se encuentra en la Cordillera Blanca y cuenta con varias rutas de caminata que superan los 4,000 metros de altitud.