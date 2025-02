Anitra acatarán nuevo paro el 6 de febrero: "¿Cuántos muertos más quiere este gobierno?"

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra), Julio Campos, confirmó que el gremio participará en el paro convocado para el jueves 6 de febrero, en respuesta al alarmante incremento de muertes entre los transportistas en lo que va del año. En diálogo con Exitosa, Campos expresó su indignación por la falta de acción del gobierno ante la creciente ola de violencia.

"¿Cuántos muertos más quiere este gobierno?, hasta la actualidad no vemos nada, piensan que vivimos en el país de las maravillas, que no hay asesinatos y es lo normal para ellos, que más espera este gobierno para llamar a la unidad y buscar soluciones", cuestionó Julio Campos,

Julio denunció que en lo que va de 2025 se han registrado más de 181 asesinatos de transportistas, la mayoría de ellos producto de sicariato y extorsión. Además, insistió en que el gobierno no ha mostrado la voluntad política necesaria para enfrentar esta crisis de seguridad.

Según Campos, el gremio ha solicitado, en diversas ocasiones, la derogación de leyes que, a su juicio, favorecen a los delincuentes y agravan la situación de los trabajadores del transporte.

"Nosotros no hemos pedido ninguna corrección, hemos pedido que se deroguen todas las leyes que realmente nos están asesinando por culpa de estas leyes, ¿Qué hace el ministro del interior solo se sienta a decir que todo está bien?, las leyes no está a favor de la población, no puede ser que el Gobierno sea ajeno", afirmó el vicepresidente de Anitra.