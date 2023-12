Año Nuevo: Estos son los distritos que prohíben acampar en sus playas durante la festividad

Millones de personas se preparan para recibir el Año Nuevo 2024 con diferentes actividades dentro o fuera de la ciudad. En ese sentido, muchas personas tienen como meta festejar la media noche con un campamento en la playa, por ello en esta nota te contamos los distritos que han prohibido el uso de sus balnearios para este tipo de actividades.

Son múltiples los distritos que han prohibido el uso de sus playas para que las personas puedan recibir el año nuevo en un campamento. Uno de ellos es Ancón; las autoridades de este municipio informaron que multarán con S/4050 a quienes no utilicen sus playas para peroctar o consumir bebidas alcohólicas.

"No estamos preparados para recibir a campistas. Se les multará y se decomisarán las carpas", advirtió su alcalde distrital, Felipe Arakaki.

Asimismo, también informaron que está prohibido el ingreso de animales a los balnearios y las personas que incumplan con este decreto tendrán una multa de 200 soles.

Punta Hermosa es uno de los balnearios más visitados por miles de personas durante todo el verano; por ello las autoridades del municipio informaron que desde el 2007 hay un comunicado vigente, que prohíbe el uso de sus playas para pernoctar, beber alcohol, hacer fogatas, entre muchas otras actividades que perturbarían la tranquilidad del lugar.

"Tenemos 6 entradas en las cuales se supervisa que las personas no ingresen con comida, botellas de vidrio, mascotas, así como tampoco pelotas, a fin de no molestar al resto de veraneantes. De igual modo, no es posible hacer fogatas y menos acampar", aseguró Manuel Landerer, jefe de imagen institucional.