¡Alerta roja! Indeci advierte posible activación de quebradas en 20 provincias de cinco regiones por lluvias extremas

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en cinco regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones intensas (alerta roja) en las algunas provincias de las regiones de Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.

Según el Aviso N.º 084-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del INDECI, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este viernes 27 de marzo. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Huánuco : Ambo, Huaycabamba, Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

: Ambo, Huaycabamba, Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca. Loreto : Ucayali

: Ucayali Pasco : Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco.

: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco. San Martín : Bellavista, Picota, San Martín y Tocache.

: Bellavista, Picota, San Martín y Tocache. Ucayali: Coronel Portillo y Padre Abad.

🔴 Se prevé la #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) hasta el 27/3 en varias provincias de los departamentos de Huánuco, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, según información del @Senamhiperu pic.twitter.com/jYmv0ERu15 — COEN - INDECI (@COENPeru) March 26, 2026

Frente a esta situación, el 12 de marzo, Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 92 distritos de 41 provincias correspondientes a 14 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

En medio de la declaratoria del Fenómeno 'El Niño Costero' y sus fuertes lluvias, es importante que las autoridades sigan asumiendo con mucha responsabilidad los avisos para salvaguardar la seguridad de sus pobladores mientras dure la emergencia.