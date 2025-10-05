Anuncian nuevo paro para este lunes 6 de octubre: Estas son las empresas que acatarán la medida

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el paro de transportistas anunciado para este lunes 6 de octubre, tras el asesinato de un conductor de bus de transporte público en San Juan de Miraflores, algunas empresas de transportes ya vienen anunciando su participación.

¿Qué empresas acatarán el paro?

De las primeras en sumarse a la medida fue la empresa de transportes conocida como 'La 50', a través de sus redes sociales se solidarizaron por el último asesinato y otras víctimas, por lo que indicaron que paralizarán sus actividades en respeto al acuerdo de los transportistas del Cono Este.

"Estimados Usuarios, El día de mañana lunes 6 de octubre, nos solidarizamos y paralizamos nuestras actividades por el asesinato a nuestro compañero transportista de la Empresa Lipetsa, respetando los acuerdos de los transportistas del Cono Este - SJL"; indicaron.

Cabe señalar que, aunque esta empresa no ha sido víctima de algún tipo de ataque extorsivo, su accionar se da en solidaridad con los compañeros de aquellas empresas que si son víctimas de este problema.

La empresa Nueva América, que ha sufrido atentados contra sus trabajadores y tiene en sus filas conductores asesinados ha publicado un comunicado informando que acataran el paro de transportes. Recordemos que hace solo 4 semanas el conductores de una de sus unidades fue acribillado en San Juan de Miraflores.

"Les informamos que, el día de mañana Lunes 06 de octubre, en solidaridad paralizamos nuestras actividades por el lamentable hecho sucedido a nuestro compañero transportistas de la Empresa LIPETSA, respetando los acuerdos de los transportistas del Cono Norte, Cono Este y Cono Sur", anunciaron.

Otra de las empresas que se suma a la paralización es la empresa Etuchisa, conocida como 'Los Chinos', que como muestra se solidaridad con Lipetsa acatará la medida.

"En solidaridad al atentado con causa de muerte a nuestro compañero transportista de la empresa: Lipetsa y a la vez haciendole llegar nuestras condolencias para con toda su familia; viendo el alarmante aumento de extorsión y sicariato para contra todos nuestros hermanos conductores y población peruana. E. T. Urbanos Los Chinos S. A. y E. T Y S. M. El condor S. A. C. apoyarán el paro convocado para este lunes 6 de octubre, respetando los acuerdos de los transportistas", informaron.

¿Quién convocó a paro?

La media fue anunciada por el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, quien indicó que, entre las empresas que tomarán la medida, indicó que están: Consorcio Vía, La Z, Los Loritos, VIPUSA, Lipetsa, Nueva América, Urbanitos, Edilberto Ramos, Huáscar, Santa Catalina y Los Chinos.

Anuncian paro de transportistas para este lunes 6 de octubre tras reciente crimen de conductor de bus



Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/3A4yrAVcID — América Noticias (@noticiAmerica) October 5, 2025

Aseguró que no habrán movilizaciones, ni brindarán declaraciones, pues es un acto de solidaridad que habían informado a las autoridades que se darían cuando se registren asesinatos, por lo que no se descartan nuevos paros.