Miembro de mesa en las ERM 2026 dijo que iba al baño y nunca regresó: Insólito caso en Huacho

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Un insólito caso se reportó durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026: un miembro de mesa pidió permiso para ir al baño, pero no regresó más para cumplir su deber cívico. El incidente generó retrasos en su local de votación ubicado en Huacho.

Caso en Huacho: Miembro de mesa fue al baño y no volvió más

Miles de ciudadanos acudieron desde muy temprano para ejercer su derecho al voto este domingo 4 de octubre en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales. En medio de la jornada electoral, se reportaron distintos incidentes que sorprendieron en las redes sociales, entre ellos un inesperado caso que involucraría a un miembro de mesa.

De acuerdo al material audiovisual, alrededor del mediodía de este domingo, se informó que un ciudadano que había sido elegido como miembro de mesa en el colegio Mercedes Indacochea Lozano 20827, realizaba su función con total normalidad hasta que de pronto pidió permiso para poder ir al baño.

Al pasar los minutos, el ciudadano no retornó a su puesto, por lo que su ausencia terminó llamando la atención de quienes participaban en el funcionamiento de la mesa de sufragio. La situación generó sorpresa debido a que los miembros de mesa cumplen funciones importantes durante las elecciones y deben permanecer atentos al desarrollo de la votación, siguiendo las disposiciones establecidas por las autoridades electorales.

Eligieron su reemplazo entre electores que hacían cola

El incidente generó retrasos en el avance del desarrollo de la jornada electoral en el colegio Mercedes Indacochea Lozano, por lo que personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con apoyo de efectivos policiales buscaron entre los electores a un ciudadano dispuesto a asumir el cargo para poder continuar con los comicios.

Pues bien, como se sabe, de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones se establece que para que desarrolle una mesa de sufragio se debe contar con tres miembros de mesa. Como era de esperarse, los electores que se encontraban en la cola se mostraron molestos por el accionar del miembro de mesa que evadió sus responsabilidades con la excusa de ir al baño.

Escena generó el debate durante las ERM 2026

El caso registrado en un local de votación en Huacho generó cientos de reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios no dudaron en cuestionar el accionar del miembro de mesa por no cumplir con su deber cívico hasta que se termine el escrutinio de las elecciones: pidieron que las autoridades electorales lo sancionen con la multa correspondiente.

"Hábil se cree", "un millón de multa para él", "dijo que iba al baño pero no especificó que era el de su casa", expresaron algunos ciudadanos sobre la escena en el marco de las ERM 2026.

De esa manera, el insólito incidente durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en la I.E. Mercedes Indacochea Lozano 20827, en Huacho, generó conmoción: un miembro de mesa pidió permiso para ir al baño y nunca regresó.