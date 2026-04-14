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Asaltan joyería ubicada a 3 cuadras de Palacio de Gobierno: Sujetos robaron 200 mil dólares en mercadería

Mientras toda la atención se centraba en las elecciones generales, un grupo de ladrones ingresaron a una joyería a tres cuadras de Palacio de Gobierno para robarse más de 200 mil dólares en mercadería.

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/04/2026

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Sobre las horas finales del domingo 12 de abril, mientras el Perú entero vivía una elecciones generales bastante agitadas, un grupo de ladrones ingresó a una joyería en pleno Centro Histórico de Lima para robar más de 200 mil dólares en mercadería.

Roban joyería a 3 cuadras de Palacio de Gobierno

De acuerdo a los primeros reportes, los ladrones aprovecharon que esta zona de la capital se encontraba completamente descuidada por agentes de la Policía Nacional del Perú ya que estos resguardaban los centros de votación durante aquella jornada.

Alrededor de las 11 de la noche, los sujetos forzaron la puerta, burlaron el sistema de seguridad e ingresaron al establecimiento dedicado a la venta de joyas. Durante los minutos que estuvieron dentro, cargaron con todo lo que encontraron a su paso como prendas, cadenas, aretes, entre otros sumando más de 200 mil dólares en mercadería.

Además, desactivaron las cámaras de videovigilancia y también se las llevaron para así evitar ser reconocidos por las autoridades. Luego de perpetrar su cometido huyeron con rumbo desconocido.

@exitosanoticias 🔴🔵Sujetos ingresaron a la joyería ubicada en el jirón de la Unión el último domingo 12 de abril por la noche, aprovechando el bajo resguardo policial debido a los comicios 2026. #robo #cercadodelima #joyas #elecciones ♬ sonido original - Exitosa Noticias

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No lo esperaba

Exitosa pudo conversar con la dueña del establecimiento robado para conocer sus sensaciones sobre esta lamentable hecho. La joven mujer aseguró que los malhechores no dejaron nada en las vitrinas por lo que se ha quedado prácticamente sin mercadería tras el robo.

"En realidad se han llevado todo lo que es oro, anillos, aros de matrimonio, aretes, argollas, cadenas y cosas en plata. Se han llevado todo lo que han podido, todo lo que estaba en la vitrina tenía llave y al no poder abrirlo lo han roto para poder llevarse todo", indicó.

Además, envió un mensaje a la PNP para que puedan capturar a la banda responsable de este atraco, pero también precisó que tiene sospechas de unos sujetos que perpetraron otro atraco días antes en el mismo lugar.

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Por último, lamentó que un hecho de esta magnitud suceda tan cerca a un lugar tan representativo como lo es la Plaza de Armas o Palacio de Gobierno.

"No pensábamos que iba a pasar porque estamos a tres cuadras de Palacio de Gobierno y siempre hay seguridad. Lo que si es que el viernes robaron una joyería con armas de fuego y nos quedamos sorprendidos por que había pasado esto al momento del cierre y sospechamos de ellos porque tenemos los videos", añadió.

De esta manera, sujetos robaron joyería ubicada a 3 cuadras de Palacio de Gobierno llevándose más de 200 mil dólares en mercadería.

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