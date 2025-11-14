Presidente Jerí se reúne con la duquesa de Edimburgo para reforzar relaciones entre Perú y Reino Unido

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En su primera vez en Perú, la duquesa de Edimburgo, su alteza real Sophie Helen Rhys-Jones, fue recibida por el Presidente de la República José Jerí en una reunión protocolar en Palacio de Gobierno este viernes 14 de noviembre. El encuentro tuvo como objetivo reafirmar y fortalecer los lazos diplomáticos entre Perú y el Reino Unido.

Rhys-Jones es la esposa del príncipe Eduardo, hijo menor de la reina Isabel II, desde 1999, y es reconocida por su labor filantrópica y su apoyo a diversas organizaciones benéficas en temas de desarrollo comunitario, salud, educación y medio ambiente.

El presidente, José Jerí, recibió a la duquesa de Edimburgo, Sophie Helen Rhys-Jones, en una visita protocolar que reforzó el compromiso de ambos Estados por seguir estrechando la cooperación bilateral.



Según informó la Presidencia, Jerí y la duquesa tuvieron un "diálogo cordial" donde expresaron su interés en impulsar iniciativas conjuntas, especialmente en materia social, ambiental y cultural.

La esperada cita se llevó a cabo en la Sala de Embajadores, con la participación del canciller peruano Hugo de Zela y el embajador del Reino Unido en Perú, Gavin Cook, quienes destacaron la importancia del encuentro para consolidar proyectos cooperativos entre ambos países.

Primera visita oficial y agenda ambiental

Esta es la primera vez que la duquesa de Edimburgo visita el país. Su presencia forma parte de una agenda oficial que busca resaltar iniciativas sociales, así como promover la protección ambiental, una de las áreas prioritarias para la Corona británica.

Días antes de llegar a Lima, Sophie Helen Rhys-Jones recorrió la región Loreto junto al embajador Cook, donde se reunió con mujeres indígenas dedicadas a la defensa de la Amazonía.

Las lideresas compartieron con la duquesa sus historias de vida, los desafíos que enfrentan en sus comunidades y su labor en la preservación del patrimonio cultural y la mitigación del cambio climático.

Esta visita protocolar en Palacio por parte de una importante figura de la realeza en Reino Unido marca el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y el Reino Unido, reforzando el compromiso de ambos países con una agenda de cooperación inclusiva.

Jerí propone enfoque descentralizado

Durante el Foro Internacional de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) en la Cámara de Comercio de Lima, el mandatario recalcó la importancia de descentralizar el desarrollo económico del país, proponiendo un enfoque que potencia a las regiones.

"Tenemos toda la potencialidad, una alta potencialidad como país desde las perspectivas de las regiones. Es ahí donde tenemos que apuntar ahora, en fortalecer cada una de nuestras regiones", señaló esta mañana.

