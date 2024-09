Asesino de enfermera Kimberlit Tapia confesó su crimen: "El diablo se me metía en la cabeza"

Joshua Huamán Jerez, feminicida de la enfermera Kimberlit Tapia, confesó haber planificado el crimen y haberlo perpetrado el día que cumplían un mes de enamorados, según reveló un medio local.

Según Perú21, el confeso asesino indicó que el convenció a la joven enfermera a pasar un fin de semana en una casa de campo en Cieneguilla. Una vez en el lugar, el sujeto habría empleado un arma blanca para atravesarle la garganta.

Sin embargo, Huamán Jerez intentó justificarse asegurando que "el diablo se le metió en la cabeza" y afirmó que él solo obedecía órdenes de su mente. Pese a ello, reconoció que "ella trató de defenderse".

En medio de ese forcejeo, el hombre se llenó de evidencias y, tras acabar con la vida de la enfermera, la arrastró hasta las espaldas del inmueble donde se encontraban y encendió su cuerpo.

"Juro que el diablo se me metía en la cabeza, se me aparecía dando órdenes, no pude controlarme, pero tuve que hacerlo, me daba órdenes que yo no quería cumplir pero insistía", expresó.