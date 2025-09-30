Asotrani evalúa participar en nuevo paro de transportistas: "Siempre los empresarios tienen algo que negociar"

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un importante grupo de gremios de transportes público siguen cansados de los constantes ataques a conductores y convocaron a una nueva paralización para este jueves 2 de octubre. De acuerdo a las primeras estimaciones, más de 400 empresas de este sector acatarán esta nueva movilización la cual busca exigir al gobierno mayor acción para frenar el número de asesinatos.

Asotrani evalúa participar en nuevo paro de transportistas

Sin embargo, y pese a la problemática a la que se enfrentan, el sector transporte se encuentra más que fragmentado por lo que existen varios dirigentes dentro del mismo. Por un lado se encuentra Anitra quienes anunciaron que serán parte de esta nueva protesta, mientras que por el otro se encuentra Asotrani que aún no puede confirmar su presencia.

Así lo dio a conocer el vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas, Walter Carrera, quien mostró su desconfianza con el grupo de empresarios que convocó a este paro ya que en otras oportunidades aprovecharon paralizaciones anteriores para negociar factores favorables a sus propios intereses y no exigencias de seguridad debido a la coyuntura.

"Acá hay un tema muy importante, los que han anunciado el paro de este jueves 2 de octubre es un sector de los empresarios de transporte público y van a salir a marchar. Estamos evaluando porque siempre detrás de estas paralizaciones los empresarios siempre tienen algo que negociar a costa de la vida de sus conductores. Recuerda que el 10 de abril cuando ellos (empresarios) ingresaron a la mesa técnica, impidieron el ingreso nuestro", indicó a nuestro medio.

Empresas se han revelado a sus dirigentes

En esa misma línea, el representante de Asotrani indicó que las empresas de su gremio y otros ya no acatarán lo que ordenan los dueños de las empresas ya que estos siguen insistiendo en sacar beneficio de esta coyuntura negativa.

Incluso, precisó que estos no tienen en cuenta la importancia que tienen los choferes a quienes deberían cuidar con mayor ahínco exigiendo a la Policía Nacional del Perú una vigilancia continúa sobre las unidades.

"Hay algunas empresas que se han revelado y no hacen caso a las indicaciones de algunos dirigentes y es bueno porque a los que están matando son a los choferes. Los empresarios deben reconocer que tienen el capital más importante que son los conductores", añadió.

De esta manera, Asotrani evalúa participar del nuevo para de transportistas convocados para este jueves 2 de octubre.