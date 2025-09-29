Muertes de transportistas están quedando impunes, denuncia presidente de ANITRA

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, cuestionó que las autoridades no hayan atendido debidamente los crímenes cometidos contra trabajadores del sector, señalando que ninguno de los casos ha sido investigado.

La denuncia del presidente de ANITRA

En primera instancia, el titular de ANITRA aseguró que ninguno de los casos de crímenes contra chóferes han sido sometidas a materia de investigación a diferencia de otros casos en los que se da con el paradero de los delincuentes de manera inmediata.

"Hasta el momento todas las muertes de conductores están quedando impunes. Las muertes mediáticas de otros rubros como por ejemplo el hermano Paul, de Armonía 10 que murió, dieron en un tiempo récord con los delincuentes (...) para capturar criminales mediáticos lo hacen", aseveró Valeriano.

En tal sentido, se mostró disconforme con el Gobierno peruano en referencia a su accionar en este tipo de casos. "Lo peor es que no tiene indemnización del Estado, los familiares, cómo quedan huérfanos sus hijos. Salen a trabajar los conductores a las 5 de la mañana a llevarse el pan de cada día a sus hogares y llegan cadáveres", sostuvo.

Al respecto, recordó que ello se acordó en una mesa de trabajo en uno de los pedidos que hacían los transportistas que, subrayó, "hasta el momento no se ha cumplido".

El pedido de los transportistas

El presidente de ANITRA trasladó el pedido de los transportistas al Gobierno peruano ante la ola de criminalidad que les viene arrebatando la vida en los últimos días.

"Queremos que este Gobierno indolente, el Estado en conjunto, hace poco por resolver la inseguridad de la que los transportistas somos blanco. Se han ensañado con nosotros porque cada día mueren nuestros hermanos transportistas. No hay seguridad, no hay garantía", refirió la máxiam autoridad de ANITRA.

Bajo esa premisa, Martín Valeriano enfatizó que "en todas las zonas, en todos los sectores" los transportistas están expuestos a ser víctimas de delincuentes. "Vivimos en una zona roja llena de criminales", acotó.

"Lo que nosotros solicitamos son las garantías necesarias para que los transportistas puedan trabajar y que participe la Policía como tiene que participar con todos sus equipos, con toda su tecnología, con su logística, porque presupuesto hay", puntualizó.

En conclusión, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, cuestionó que las autoridades no hayan atendido debidamente los crímenes cometidos contra trabajadores del sector.