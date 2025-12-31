Hermana de Luciana Fuster revela enfermedad que enfrenta: "Ya no recuerdo como es vivir normal"

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La hermana mayor de Luciana Fuster, Fernanda Fuster, sorprendió en redes sociales al revelar que vive con esclerosis múltiple. A través de sus cuentas, la influencer explicó cómo esta enfermedad ha marcado su rutina y cómo ha contado con el apoyo constante de su familia.

Hermana de Luciana Fuster y su enfermedad

En un emotivo mensaje publicado el martes 30 de diciembre, Fernanda Fuster contó que fue diagnosticada con esclerosis múltiple hace seis años, enfermedad autoinmune que afecta su sistema nervioso central.

"Ya no recuerdo cómo es vivir normal", escribió, mostrando la vulnerabilidad que ha enfrentado en este tiempo.

A pesar de los momentos difíciles, Fernanda Fuster destacó la importancia del apoyo de su familia y, especialmente, de su hermana menor.

"Siempre han sido mi soporte y me han ayudado literalmente no solo a sobrevivir, sobre todo a vivir. Las amo y le agradezco por siempre", añadió, demostrando la cercanía y cariño que las une desde siempre.

La influencer también ha estado presente en eventos importantes de Luciana Fuster, como la coronación de la modelo en Miss Grand Internacional 2023 en Tailandia.

Fernanda Fuster mejora tras su tratamiento

La hermana de Luciana Fuster explicó que, tras años de dolor y limitaciones, ha comenzado un tratamiento que le permitirá mejorar su calidad de vida.

"Estos últimos días han sido los más emocionantes que he tenido en años, y no por las razones que cualquiera se puede imaginar, sino porque por fin cambiaron mi medicina a una mejor, una que me permite simplemente tener calidad de vida".

Asimismo, añadió: "Luego de 6 años por fin despierto sin dolor, sin sentir que me han pasado 50 trenes por encima que no me dejaban existir, sin fiebre y sin algún malestar".

Si bien la enfermedad seguirá presente, Fernanda Fuster expresó su alivio y optimismo. "Aunque sé que la Esclerosis Múltiple sigue conmigo, ya siento que es algo con lo que al fin voy a poder convivir. Ya no recuerdo cómo es vivir normal, pero me siento feliz y con mucha esperanza de tener la oportunidad de empezar de nuevo", afirmó.

Luciana Fuster le brinda apoyo incondicional

En su cuenta de redes sociales, Luciana Fuster respondió al mensaje de su hermana, reconociendo su fortaleza y dedicación pese a la enfermedad.

"Me enseñas todos los días a no rendirme, a no quejarme por cualquier cosa y a solo esforzarme cueste lo que cueste. ¡Te admiro tanto!"

Añadió: "Es increíble como a pesar de luchar todos los días contra esa enfermedad tan difícil, nunca has dejado de ser tan buena, noble y con un corazón enorme", escribió la reina de belleza".

Además, le aseguró que nunca estará sola: "Te amamos 'jerbi' de mi vida y jamás jamás jamás vas a estar sola ni te va a faltar nada".

La hermana de Luciana Fuster, Fernanda Fuster, reveló que enfrenta esclerosis múltiple y compartió cómo esta enfermedad ha impactado su vida. Gracias al apoyo constante de su hermana y a un nuevo tratamiento, la influencer enfrenta su condición con esperanza y determinación.