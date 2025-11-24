Ataque contra combi en Carabayllo: Minsa informa que pacientes no requieren intervención quirúrgica

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el ataque contra una combi informal en Carabayllo, los representantes del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz y del Ministerio de Salud informaron que ambos heridos no requieren ser intervenidos quirúrgicamente.

Minsa: paciente son atendidos con calidad

Tras el ataque y la denuncia de la familia, el Ministerio de Salud confirmó que ambos pacientes no requieren intervención, pero para constatar que reciban la atención de calidad el titular de la cartera, Luis Quiroz, dispuso que la viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y el director de Operaciones de Salud acudan al hospital.

La información responde además, a la denuncia de la hermana de Angélica Barrio, quien aseguraba que su familiar requería una operación y no el hospital no la realizaba.

En diálogo con Exitosa, el director del centro de salud, Luis Enrique Ríos, brindó más detalles sobre la situación de los pacientes y la atención que vienen recibiendo.

"Nosotros cumplimos con los lineamientos de gestión de nuestro actual ministro de Salud, doctor Luis Quiroz, y con ello estamos asegurando una atención adecuada a los pacientes que han llegado con proyectil de arma de fuego. Lo más importante que voy a referir es para darle tranquilidad a todos los familiares, se encuentran estables, vienen siendo manejadas adecuadamente", explicó.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/C1VyFZfQIv — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 24, 2025

Detallan salud de víctimas

El encargado de brindar la información fue el jefe de guardia del centro de salud, doctor Jorge Mesía, respecto al estado de salud de Hugo Vázquez Cordero y Angélica Isabel Barrio Oliva, quienes fueron trasladados tras el ataque registrado en el cruce de la avenida Huarangal con la avenida Santa Rosa, en Carabayllo.

"En el caso de la señora Barrio Nuevo, era la que tenía lesiones en el tórax, tiene dos impactos de bala con entrada y una de salida y una que ha quedado alojada en el hombro, mas o menos pero es en la grasa en el tejido subcutáneo, no requiere una intervención quirúrgica, ha estado estable desde que ha llegado", detalló.

Sin embargo, resaltó que es una situación que se irá evaluando a lo largo del día. Según el médico, los impactos de bala fueron con el objetivo de matar a los ocupantes de la unidad, pero afortunadamente, en el caso de la mujer, rebotó en una costilla, la fracturó pero no produjo más daños.

En el caso de Hugo Vásquez, el personal médico especificó que recibió un impacto en una de sus piernas que le ocasionó una fractura expuesta en el peroné, pero se mantiene estable y tampoco requiere operación.

Es por ello, que el Ministerio de Salud informó que ambos heridos no requieren intervención quirúrgica y son atendidos oportunamente, tras una denuncia de familiares que informaban de demoras. El hospital además, indicó que buscan tranquilizar a los parientes, porque los heridos son atendidos y se les está brindando la observación constante.