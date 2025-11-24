Terror en Carabayllo: Sicario grabó el preciso momento del ataque a minivan que dejó dos heridos

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El estado de emergencia en Lima y Callao decretado por el gobierno de José Jerí sigue sin dar los resultados esperados. Ello, luego de que en Carabayllo un sicario atacara cobardemente una minivan dejando heridos a su conductor y a una pasajera que iba en el asiento del copiloto.

Sicario grabó el preciso momento del ataca a minivan en Carabayllo

Hugo Vázquez Cordero, de 55 años y Angélica Isabel Barrio Oliva, de 35 años, fueron las personas afectadas por lo que ahora se encuentran en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra luchando por su vida.

Precisamente, en las últimas horas fue subido a las redes sociales el video en el que se logra observar el preciso ataque por parte de este sicario hacia el conductor y una pasajera de este unidad de transporte informal.

En el clip, se aprecia al falso pasajero sentado a la espalda del chofer con un arma en la mano y dejando más de una amenaza a su víctima. Incluso, le exigió ya no pagar cupo a otras dos bandas para luego dejarle un papel con un contenido desconocido.

En ese instante, pidió que la unidad se detuviera a medio camino para bajar del mismo. Justo en ese momento, comenzó a disparar sin reparo alguno contra Vázquez Cordero y Barrio Oliva quienes resultaron gravemente heridos por los proyectiles.

#LOÚLTIMO #URGENTE Ataque a miniván en puente Santa Rosa, en la zona de Santa Rosa de Villa, Carabayllo. Pasajera gravemente her1da. Extorsionadores dejaron un mensaje. https://t.co/ydu9greTwZ pic.twitter.com/VsqbG19TvI — Roger García (@RogerAderly) November 24, 2025

Herida tras ataque en Carabayllo exige ser operada

Justamente, Exitosa llegó hasta el hospital de Puente Piedra para conocer el estado de salud de los heridos. Angélica Isabel Barrio Oliva fue quien se llevó la peor parte al recibir disparos en la zona de la espalda. Su hermana conversó con nuestro medio denunciando que pese al dolor, los médicos de este nosocomio aún no la intervienen quirúrgicamente por lo que expresó su malestar.

"[La situación] es demasiado complicada porque hasta ahorita no la operan a mi hermana. Desde anoche estamos esperando, ella está que se retuerce del dolor, pero no nos dan una solución para ella, si usted hubiera visto cómo grita mi hermana del dolor para que la atiendan. Los doctores lo único que dicen es, tiene que esperar, pero qué voy a esperar ¿A que solo me la entreguen en un cajón?", indicó.

En resumen, el sicario responsable del violento ataque a una minivan en Las Lomas de Carabayllo grabó el preciso instante de como se dio su cometido el cual dejó al conductor y una pasajera con heridas de consideración.