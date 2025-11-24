Choferes de 'Los Rojitos' salen a trabajar con normalidad pese a violento ataque en SJM

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche de este último domingo 23 de noviembre las pistas de la capital se volvieron a teñir de sangre. Esta vez, una combi de la empresa conocida como 'Los Rojitos' fue atacada a balazos por dos sicarios que los alcanzaron a bordo de una moto lineal.

Los Rojitos' trabajan con normalidad pese a atentado

Como resultado de este violento ataque, dos pasajeros resultaron heridos al igual que la conductora quien finalmente fue alcanzada por uno de los proyectiles. Los tres afectados fueron trasladados al hospital más cercano donde vienen recibiendo atención médica.

Pese a ello, el resto de unidades de dicha empresa salió a trabajar con total normalidad por lo que que fueron vistas en los principales paraderos de la avenida Los Héroes en San Juan de Miraflores recogiendo pasajeros. Eso sí, los conductores evitaron hablar en todo momento con la prensa en medio de esta complicada coyuntura.

Los familiares de la conductora confirmaron que la empresa era víctima de amenazas extorsivas de parte de bandas criminales que les exigían la astronómica suma de 15 mil a 20 mil soles por vehículo. Además, la joven laborable eventualmente en sus tiempos libre para ayudarse a pagar sus estudios de contabilidad cuando fue víctima de este trágico hecho.

Delincuentes disparan contra combi en SJM: dos pasajeros en estado crítico

Es importante precisar que en septiembre también fueron víctimas de un atentado similar. Aquella vez, el chofer perdió la vida luego de recibir varios disparos por parte de dos sujetos a bordo de una motocicleta.

PNP refuerza seguridad en SJM tras ataque a combi

Exitosa visitó este céntrico punto al sur de la capital para confirmar que la Policía Nacional de Perú ha reforzado la seguridad en la zona tras el ataque a balazos contra una combi de 'Los Rojitos'.

En el lugar se logra observar un vehículo blindado del escuadrón SOAT y al lado suyo un pequeño contingente de agentes fuertemente armados quienes custodian el flujo vehicular. Como se recuerda, el gobierno de José Jerí anunció la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao desde el 21 de noviembre por 30 días.

Sin embargo, esta medida de excepción no parece estar dando los resultados esperados ya que los ataques contra las empresas de transporte se siguen dando. Incluso, diversos gremios analizan realizar un nuevo paro exigiendo que la lucha contra la inseguridad se vea reforzada.

En resumen, la empresa 'Los Rojitos' salió a trabajar con normalidad pese al reciente ataque contra una de sus unidades en San Juan de Miraflores donde la conductora quedó herida y dos pasajeros también.