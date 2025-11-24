Ataque contra combi en Carabayllo: Víctima de balacera aún no es operada pese a su gravedad

24/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Angélica Isabel Barrio Oliva, de 35 años, fue una de las dos personas que resultaron heridas por el ataque contra una combi informal en el cruce de la avenida Huarangal con la avenida Santa María, en Carabayllo. La mujer es la más afectada por los proyectiles de arma de fuego y pese a su gravedad aún no es operada.

Herida espera operación urgente

Barrio fue trasladada, junto al conductor herido, al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz en Puente Piedra, a donde llegó en horas de la noche con cuatro impactos de bala. La hermana de la mujer, quien se encuentra cuidando de su familiar, denunció que aún no es atendida.

"[La situación] es demasiado complicada porque hasta ahorita no la operan a mi hermana. Desde anoche estamos esperando, ella está que se retuerce del dolor, pero no nos dan una solución para ella, si usted hubiera visto cómo grita mi hermana del dolor para que la atiendan. Los doctores lo único que dicen es, tiene que esperar, pero qué voy a esperar ¿A que solo me la entreguen en un cajón?", expresó la mujer.

La familiar informó que los médicos le indicaron preliminarmente que una de las balas habría perforado el pulmón de Angélica Barrio, por lo que exige que se acelere la atención tomando en cuenta que han pasado varias horas.

"Yo pensé que había perdido a mi hermana, pero gracias a Dios todavía la tenemos con vida a ella. Será hace dos horas que recién le acabo de decir [a mi mamá] que mi hermana está delicada de salud y la situación en la que se encuentran, sino que ella vive en un pueblo que está lejos de acá y estoy tratando de ver la forma de traerla para que vea a mi hermana", contó su difícil situación.

Balacera en pleno Carabayllo

El susto llegó al promediar las siete de la noche cuando una minivan circulaba por la intersección de la avenida Huarangal con la avenida Santa Rosa, en la zona de Las Lomas, Carabayllo.

Según vecinos, un sujeto subió como pasajero más y, cuando la unidad se detuvo para dejar a otros pasajeros, comenzó a disparar a quemarropa contra el chofer y la copiloto.

El conductor de la minivan, Hugo Vázquez Cordero, de 55 años, y Angélica Isabel Barrio Oliva, de 35 años, quien viajaba de copiloto, resultaron heridos por varios disparos.

La demora en la operación de Angélica Isabel Barrio Oliva ha generado preocupación entre los familiares, quienes han solicitado apoyo urgente al personal hospitalario y hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que se tome acción rápida.