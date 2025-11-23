La Victoria: Dos personas resultaron heridas de bala tras violento enfrentamiento entre PNP y barristas

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre la tarde de este domingo 23 de noviembre, se reportó un violento enfrentamiento entre presuntos barristas de Alianza Lima con efectivos de la PNP en la entrada del Cerro El Pino en La Victoria. Producto de esta trifulca, dos personas resultaron con heridas de bala por lo que fueron trasladados al centro médico más cercano.

Dos personas heridas de bala dejo enfrentamiento entre barristas y PNP

Según los primeros reportes de la Policía Nacional del Perú, estos hinchas se habían concentrado en este punto del distrito victoriano en plena avenida México. Además, el altercado tuvo lugar justo al frente de la Comisaria de Yerbateros.

Justamente, los vecinos alertaron a las fuerzas del orden tras ver el tumulto de aficionados en la entrada del Cerro El Pino. Cuando llegaron los agentes de la PNP se dio inicio al enfrentamiento en plena vía pública.

El saldo de esta batalla campal fue de dos heridos de bala. Uno recibió el impacto en el pie por lo que los vecinos lo llevaron inmediatamente en una mototaxi hacia un centro de salud más cercano. El otro afectado también se encuentra recibiendo atención medica, pero no se pudo confirmar donde recibió el proyectil.

Sereno fue atacado a ladrillazos por presuntos barristas en Independencia.

Exitosa también pudo conocer que agentes de dicha dependencia policial también resultaron afectados por lo que fueron llevados en un patrullero al hospital más cercano. Todos los heridos se encuentran actualmente estables y se recuperan de sus heridas.

Sereno fue brutalmente atacado por presuntos barristas

Un hecho similar se dio días atrás en Independencia donde un sereno de la Municipalidad del distrito estuvo cerca de quedar herido de gravedad tras el brutal ataque de un grupo de barristas de Universitario.

Gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, un grupo de jóvenes corre despavorido con dirección a una escalera. En ese momento, un sereno hizo su aparición a bordo de su moto lineal con la intención de intervenir en este hecho vandálico.

Sin embargo, uno de los sujetos agarra un ladrido que se encontraba en la vía pública y se lo lanza en la cabeza. Afortunadamente, el caso que utilizaba permitió que el impacto sea leve. Sin embargo, el trabajador municipal recibió dos golpes más por lo que abandonó su vehículo y huyó del lugar para ponerse a buen recaudo.

De esta manera, dos personas resultaron heridas de bala tras un violento enfrentamiento entre barristas y agentes de la Policía Nacional en La Victoria.