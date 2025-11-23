José Jerí recuerda sus polémicas frases de sus "épocas traviesas" y admite ser "coqueto por naturaleza"

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/11/2025
En su aparición en El valor de la verdad, el presidente José Jerí fue recordado por Beto Ortiz sobre algunas de sus polémicas frases y, sin esquivar el tema, habló abiertamente sobre su vida personal, confesando que siempre ha sido "coqueto por naturaleza".
José Jerí admite ser "coqueto por naturaleza"
Este domingo 23 de noviembre, José Jerí se sentó en el famoso sillón de El valor de la verdad y respondió a todas las preguntas de Beto Ortiz sobre su vida personal, especialmente sobre una frase que había mencionado en una entrevista: "Evidentemente me gustan las mujeres. Está demostrado".
José Jerí aclaró que en varias ocasiones ha expresado públicamente su admiración por algunas mujeres, reconociendo que esas expresiones datan de su juventud y de momentos en los que era más travieso y coqueto.
"Bueno, algunas veces, digamos, he expresado públicamente mi admiración por ciertas mujeres, ciertas damas, ¿no?", respondió el presidente.
Además, José Jerí añadió: "Creo que todos hemos pasado por diversos momentos en nuestras vidas, ¿no? Yo no soy un personaje construido que tiene que ser perfecto, ni quiero ser perfecto. Amo mis imperfecciones".
El diálogo continuó con un toque de mucho humor y total picardía, cuando Beto Ortiz le recordó aquella frase famosa que alguna vez dijo: "A las mujeres se les conquista con amor y respeto. Para todo lo demás existe Mastercard".
José Jerí respondió recordando sus épocas coquetas, sin arrepentirse de haber sido 'juguetón' en su juventud: "Recuerdo algunas frases de mis épocas traviesas, coquetas, tal vez. Pero no está mal ser coqueto. Yo soy un ser coqueto por naturaleza desde pequeño".
Jerí desmiente patrimonio de 100 mil dólares
El presidente de la República, José Jerí, negó tajantemente tener un patrimonio de 100 mil dólares y aclaró que la noticia fue mal interpretada. Explicó que está endeudado por 12 años debido a la compra de un departamento que aún pertenece al banco.
"Estoy endeudado como casi la gran mayoría de los peruanos cuando quieren comprarse un departamento", expresó el presidente de la República.
Además, señaló que, al ser soltero y no tener hijos, puede ahorrar con más facilidad. José Jerí comentó también que posee tres autos, aunque ninguno es de lujo.
De esta manera, el presidente de la República, José Jerí, cerró su paso por El valor de la verdad recordando sus polémicas frases y confirmando que ser coqueto por naturaleza forma parte de su personalidad desde siempre.