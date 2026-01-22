Ate: Perro demuestra fidelidad y acompaña a su dueño detenido por robo hasta comisaría

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ate Vitarte vivió un momento inesperado. Un perro mostró fidelidad y siguió a su dueño, detenido por robar a un conductor de combi, hasta la comisaría. La historia se volvió viral por la lealtad del animal, que no dejó solo a su cuidador pese al peligro del tráfico y la tensión del operativo.

Perro sigue a su dueño hasta comisaría

Según informó TV Perú, todo empezó cuando un sujeto, acompañado de cómplices, robó las pertenencias de Carlos Rikse, conductor de una combi, y escapó en una mototaxi que lo esperaba para facilitar la fuga.

Las cámaras de seguridad del distrito captaron el momento exacto del robo, pero la sorpresa llegó segundos después: un perro, que descansaba cerca de la vía pública, se lanzó tras la mototaxi donde estaba su dueño, sin importar los autos que cruzaba.

El animal recorrió varias cuadras, manteniéndose firme junto a su dueño, demostrando que, para él, no había delito ni peligro. Sin embargo, la PNP y agentes del serenazgo lograron interceptar la mototaxi en el óvalo de la avenida Metropolitana, tan solo ocho minutos después del robo.

"Para el animal, no había delito ni pecado, solo la necesidad de seguir a su humano en las buenas y, sobre todo, en las malas", así lo describió el reportero de TV Perú.

Finalmente, el detenido, cuya identidad sigue siendo desconocida, fue trasladado hasta el interior de la comisaría de Vitarte, mientras su mascota permaneció afuera durante toda la madrugada, mostrando una fidelidad que conmovió a más de uno.

¿Por qué los perros son fieles a sus dueños?

Los perros son fieles porque te ven como parte de su "familia". Para ellos, eres alguien importante: su líder y su compañero. Por eso quieren estar siempre a tu lado, cuidarte y acompañarte.

También tienen un instinto natural que los hace proteger a los que quieren. Quieren estar cerca porque eso les da seguridad y los hace sentir parte de su "manada".

Por eso no nos sorprende ver escenas como perros siguiendo a sus dueños detenidos, enfermos o en problemas. No lo hacen por casualidad, sino porque quieren estar con ellos pase lo que pase, en las buenas y malas.

Así, en Ate, un perro demostró su fidelidad al seguir a su dueño, detenido por robar a un conductor de una combi, hasta la comisaría del distrito. La imagen del animal acompañándolo seguramente quedará en la memoria de vecinos y testigos del operativo.