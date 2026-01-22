Rímac: Joven estudiante fallece tras ser apuñalado por resistirse al robo de sus pertenencias

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La delincuencia y criminalidad continúan arrebatando vidas en la capital. Esta vez, un joven estudiante de solo 19 años fue asesinado a puñaladas luego de resistirse al robo de sus pertenencias en el Rímac.

El hecho ocurrió la noche del último martes 20 de enero en el cruce de las avenidas Tacna con avenida La Capilla en el mencionado distrito. Ahí, Martín Anderson Mamani Velásquez se encontraba esperando una unidad de transporte público para dirigirse a su vivienda en la zona conocida como Alcázar.

De pronto, un sujeto apareció por detrás suyo e intentó arrebatar sus pertenencias a la fuerza. Pese a la situación, el joven se resistió al robo, pero el delincuente sacó un arma punzocortante la cual se la clavó directamente en el pecho y en otras partes del cuerpo.

Luego de varios segundos de forcejeo, el estudiante logró escapar, divisó a una trabajadora de ATU acudiendo en busca de ayuda. La mujer se percató de las heridas del joven y rápidamente llamó a las unidades de emergencia. Lamentablemente, la víctima se desvaneció en el pavimento perdiendo la vida antes de ser trasladado al hospital más cercano.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un joven estudiante de 19 años fue asesinado al oponerse al robo de sus pertenencias cuando retornaba a su vivienda.



El cadáver de Mamani Velásquez ya es velado en su casa en Rímac donde lo lloran todos sus familiares. El estudiante cursaba la carrera de ingeniería de ciberseguridad, además de trabajar para apoyar económicamente a su entorno más cercano.

Pide ayuda para identificar al asesino

Ahora, el caso ya se encuentra siendo investigados por el Departamento de Investigación Criminal del Rímac. A su vez, Exitosa pudo conversar con el padre de la víctima, Jorge Mamani, quien señaló que su heredero buscaba terminar sus estudios para luego asimilares a la PNP.

"Mi hijo era un niño ejemplar, le digo niño todavía porque tiene 19 años. Estaba estudiando ciberseguridad para ser mejor y asimilarse a la policía", indicó.

En esa misma línea, pidió a cualquier persona que haya estado en en lugar información para poder dar con el paradero del atacante que le arrebató la vida a su hijo.

"Él(atacante) vive por esa zona o está guardado por esa zona. Quien lo ha visto por favor que nos ayude dando la información para poderlo ubicar", añadió.

