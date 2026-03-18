Gremio de transporte urbano tras ataque a 'Los Rojitos': "Es consecuencia de una falta de políticas coherentes"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, Héctor Vargas, responsabilizó al Gobierno por el asesinato de un conductor de 'Los Rojitos', al sostener que es consecuencia de falta de "políticas coherentes".

Lamentó la situación

Vargas lamentó la situación en la que se encuentra el sector transporte que sufre de la extorsión y ataques por parte de delincuentes que buscan exigir pagos de cupos a las empresas.

"Es desgarrador, lamentable, es una situación difícil la que esta atravesando el sector y no sabemos cómo enfrentar esta situación ante las personas que están sufriendo, están padeciendo estos hechos delictuosos, la verdad es que conmueve. Lamentablemente esto es consecuencia de una falta de políticas coherentes de los que están en el Gobierno", señaló.

Asimismo, expresó que también es culpa de los ciudadanos por no haber sabido elegir a quienes gobiernan el país, poner personas idóneas que puedan luchar contra esta problemática. Además, manifestó su desesperanza con la clase política y declaró que los políticos actuales no darán la solución.

"Nosotros desde el año pasado hemos perdido toda esperanza de que sea este ministro, el anterior, el presidente anterior, la presidenta, puedan hacer algo por solucionar este fenómeno y lo hemos dicho a pesar que hemos convocado a paros solicitando de que el Estado nos proteja, les hemos dicho que ya no creemos y el tiempo ha dado la razón", dijo.

Más de un año esperando cámaras

Previo al cambio de gabinete, el entonces ministro del Interior, Hugo Begazo De Bedoya, informó de la compra de cámaras de videovigilancia para el transporte público, una medida que el sector espera desde hace más de un año. El anuncio fue calificado por Héctor Vargas como una mentira.

"Es una mentira flagrante, es una falta de respeto a la población, a los transportistas, el Gobierno ha dicho hace más de un año y medio que se iban a comprar las cámaras, nunca las compraron y el señor ministro sabía que antes de ayer de que ya ellos como Ministerio del Interior no van a comprar las cámaras, quien lo va a comprar ahora es la Municipalidad de Lima", reveló.

Es en medio de esta indignación que el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, Héctor Vargas, lamentó el asesinato de un conductor de 'Los Rojitos' y responsabilizó al Gobierno por lo sucedido.