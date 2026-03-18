José Balcázar "es el títere de los grupos que controlan el Congreso", según Jaime Quito

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, manifestó que el presidente José Balcázar está controlado por aquellos grupos que controlan el Congreso de la República. Señaló que la preocupación no es solucionar los problemas del país, sino mantener los privilegios de los grandes empresariados.

Califica a Balcázar como "títere"

Tras la designación de un nuevo Gabinete Ministerial que presentó cambios en seis carteras, el congresista Jaime Quito precisó que la bancada Socialista no dio recomendaciones de cambios en los ministerios.

Por el contrario, precisó que no existe una negociación con el presidente José Balcázar y lo califica como un "títere" de grandes empresariados que cuentan con influencia en bancadas del Congreso.

"Balcázar es el títere de los grupos que controlan el Congreso y es la prolongación de este. Los problemas que es una preocupación de toda la ciudadanía no se van a ver resueltos de ninguna manera porque la preocupación no es esa", precisó.

Así, Quito precisó que la "preocupación es mantener los negociados" con el Estado por la gran cantidad de recursos públicos que son manejados en los ministerios. "Lo que quieren es seguir manteniendo los privilegios de las grandes empresas", precisó.

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