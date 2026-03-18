La Libertad: PNP desarticulan a 'Los Ñatos de la Bombonera' dedicados a la microcomercialización de droga

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Agentes del Grupo Terna dieron con la captura de miembros del clan familiar 'Los Ñatos de la Bombonera' dedicados a la microcomercialización de droga en La Libertad. Cuatro personas fueron detenidos producto del operativo de la PNP.

PNP desarticula a 'Los Ñatos de la Bombonera'

Un operativo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) dio con la captura y desarticulación del clan familiar conocido en el mundo criminal como 'Los Ñatos de la Bombonera'.

Según el trabajo de los agentes policiales, el grupo criminal estaría dedicado presuntamente a la microcomercialización de droga en el distrito de El Porvenir, una de las zonas más peligrosas de La Libertad, cuna de diversas organizaciones criminales que operan en la región.

La intervención se realizó durante la tarde de este miércoles 18 de marzo en un inmueble ubicada en la calle San Carlos 874 en el asentamiento humano Miguel Grau.

Al interior de la vivienda se decomisó un total de 91 ketes de pasta básica de cocaína, 25 bolsas de marihuana y 30 gramos de PBC al interior de una bolsa. Además, se incautó la suma de S/35, presuntamente producto de la venta ilegal de estupefacientes.

El clan familiar detenido fue identificado como Yuver Méndez Santamaría (66), alias 'Trivilín'; María Natividad García (68) alias 'Ñata'; Yoshi Pamela Méndez (35) alias 'Treicy' y Gerson Santiago Benitez Flores (32) alias 'Santi'.

Producto de la intervención, cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Oficina de Investigación de Delitos y Faltas de la comisaría de Sánchez Carrión, la cual viene realizando las diligencias correspondientes.

Captura y prisión preventiva contra 'El Zurdo'

Steven Fabián Minchola Rosario de 22 años, conocido como 'El Zurdo', vinculado al ataque a la discoteca Dalí en Trujillo fue detenido el pasado 12 de marzo.

Ello tras haber sido participe del ataque con granada de guerra en la discoteca Dalí que dejó más de 50 personas heridas a una semana de la comisión del acto criminal.

Actualmente, este sujeto se encuentra detenido en el establecimiento penitenciario El Milagro, lugar donde permanecería recluido lo que dure su medida preventiva.

Según las investigaciones del Ministerio Público, al interior del club nocturno se encontraban una gran cantidad de jóvenes e incluso tres menores de edad. Producto del ataque con explosivo, seis personas continúan hospitalizadas y dos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).