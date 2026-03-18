Conductores de VIPUSA no salieron a trabajar por temor a atentados: "Nos han amenazado con matarnos"

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mientras el ambiente político nacional continúa en un momento crítico, el transporte público sigue atravesando por una crisis de inseguridad. Esta vez, los cobradores y conductores de la empresa Vipusa decidieron no salir a trabajar por temor a un nuevo atentado por parte de extorsionadores tras recibir nuevas amenazas.

VIPUSA no sale a trabajar por temor a nuevo ataque armado

Exitosa llegó hasta el distrito de Ancón para conocer de cerca la situación que atraviesa esta empresa, que recorre desde el extremo más alejado de Lima Norte hasta Villa El Salvador. Tras conversar con uno de los conductores, este indicó que un mensaje de texto le llegó al resto de sus compañeros el cual los amenazaba de muerte.

El escrito dejaba en claro que cualquier bus que saliera a cumplir con su recorrido sería atacado por lo que decidieron paralizar sus labores en su totalidad. Como se sabe, esta línea ha sufrido seis atentados desde hace varios meses tras negarse al pago de cupos que les exigen más de una organización criminal.

"Hay mucho personal, más que todo choferes, que han sido agredidos por extorsionadores. A cobradores y choferes les ha llegado un mensaje. Tanto a choferes y cobradores nos han amenazado con matarnos", indicó uno de los conductores.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaraciones para Exitosa, conductores de la empresa de transportes 'Vipusa' manifestaron que han decidido paralizar sus labores debido a las amenazas que recibieron por parte de extorsionadores.



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Lamentan desidia del Estado

Hasta el patio de maniobras también se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional del Perú quienes acudieron ante el temor de los conductores y cobradores. Sin embargo, el trabajador que dialogó con nuestro medio dejó en claro que las autoridades han hecho caso omiso a sus múltiples denuncias.

Ante esta situación, no les ha quedado otra que pactar con las bandas para poder trabajar sin temor a que pierdan la vida. Por ello, indicaron que este jueves retomarán sus operaciones a pesar de la realidad que atraviesan.

"No sabemos lo que está haciendo el Estado, pero las víctimas somos nosotros porque nos agreden, nos mata, sufrimos atentados. De miedo no salimos por nuestras familias", añadió.

Es importante precisar que al sur de la capital, específicamente en San Juan de Miraflores, la empresa conocida como 'Los Rojitos', también decidió no salir a trabajar luego que uno de sus conductores fuera asesinado, además de que dos pasajeras perdieran la vida en este atentado.

En resumen, conductores y cobradores de la empresa Vipusa paralizaron sus labores tras recibir amenazas por parte de extorsionadores por lo que temen por su vida.