¡Atención! Conoce AQUÍ si habrá fin de semana largo por Fiestas Patrias en el Perú

04/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este mes de julio se celebra las Fiestas Patrias en el Perú. Como ya es costumbre, el 28 y 29 serán días feriados. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha añadido una nueva fecha en la que los peruanos podrán no asistir a trabajar.

A través del Decreto Supremo Nº 066-2024-PCM, publicado esta mañana en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el gobierno de Dina Boluarte añadió el sábado 27 dentro de la lista de días en los que existirá flexibilidad laboral.

¿Un nuevo feriado por Fiestas Patrias?

El Poder Ejecutivo precisó que el sábado 27 de julio no será considerado feriado; sin embargo, ha sido declarado como día no laborable para los trabajadores del sector público de todo el territorio nacional.

Sin embargo, señala que las horas no trabajadas durante el mencionado día no laborable se compensarán según corresponda, en los diez días siguientes o en el momento que determine el titular de cada entidad pública, de acuerdo a sus propias necesidades.

Asimismo, se precisa que, además de lo establecido en los artículos anteriores, los titulares de las entidades del sector público tomarán las medidas necesarias para asegurar la provisión de los servicios públicos esenciales para la sociedad durante el día no laborable establecido en el presente Decreto Supremo.

La norma legal establece que los centros de trabajo del sector privado pueden acogerse al día no laborable previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes determinarán cómo se recuperarán las horas no trabajadas. En caso de no llegar a un acuerdo, será el empleador quien tome la decisión, según se precisa.

¿Cuánto debo cobrar por ambos feriados?

En el decreto legislativo N.º 713 se establece que los empleados del sector público y privado que decidan trabajar en feriados poseen derechos específicos, entre los cuales figura el de recibir una compensación económica adicional por las horas de trabajo.

Para poder calcular la cantidad aproximada de lo que debes cobrar por laborar en estos feriados de Fiestas Patrias, te brindaremos el siguiente ejemplo, de acuerdo a lo indicado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Si una persona percibe la cantidad de S/3000 al mes, quiere decir que gana S/100 diarios (el sueldo se divide entre los 30 días). Por ello, si trabaja el 28 y 29 de julio, sin tener un día de descanso compensatorio, su pago tendrá que calcularse de la siguiente manera:

Por el feriado, su pago ya está incluido en su sueldo mensual, por lo tanto recibirá S/100 .

. Ahora, si decide trabajar ese feriado, se le pagará a la persona S/100 más .

. Adicionalmente, recibirá una sobretasa del 100% de su salario diario, ello equivale a otros S/100.

Es decir que, si el trabajador opta por laborar durante ambos feriados, recibirá S/3400 a fin de mes. Esto debido a que se le sumarán los 400 soles correspondientes al trabajo de esos días célebres.

De esta manera, se dio a conocer qué día se ha añadido como fecha con flexibilidad laboral, en el marco de las Fiestas Patrias del Perú.