¡Atención! MTC identificó cuatro señales de INTERNET dirigidas al penal Sarita Colonia

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 12, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha identificado una infraestructura de telecomunicaciones que estaría emitiendo señales de internet hacia el interior del penal Sarita Colonia, en el Callao.

Reos gozaban de internet gracias a infraestructura ilegal

Dentro del marco del estado de emergencia aun vigente en Lima y Callao, la intervención fue realizada por los equipos técnicos de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC), donde se efectuaron mediciones en los exteriores del recinto.

A las afueras del establecimiento penitenciario, se detectó la emisión de cuatro señales Wi-Fi que, por su orientación y características técnicas, estarían dirigidas hacia el penal Sarita Colonia.

🚫 El @MTC_GobPeru informó que identificó 4 señales wifi dirigidas hacia el penal Sarita Colonia. 📶 Esto representa un riesgo para la seguridad, y detalló que tomaron cartas en el asunto junto a la PNP y el Ministerio Público, para desmontar la infraestructura de antenas. pic.twitter.com/xbV4jrctV4 — Agencia Andina (@Agencia_Andina) January 13, 2026

Durante este operativo, el MTC levantó el acta correspondiente y deberá ser remitida al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP), para que dichas instituciones adopten las acciones legales pertinentes, incluyendo el eventual desmontaje de la infraestructura registrada.

El Gobierno viene ejecutando este tipo de acciones de forma articulada con la PNP, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Fiscalía, en línea con el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1688, que restringe el uso de señales radio eléctricas que faciliten la comisión de delitos desde los establecimientos penitenciarios.

Internos de alta peligrosidad son trasladados a Ancón I

Este lunes, el Ministerio de Justicia (Minjush), a través del INPE, ejecutó el traslado estratégico de 55 internos de alta peligrosidad de diferentes penales del país hacia el pabellón de extrema seguridad del penal Ancón I.

La medida responde a la política del Gobierno orientada a reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar directamente la extorsión y el crimen organizado, que continúa azotando violentamente distintos sectores del país, como el de transportes.

El traslado de los más de 50 reos vinculados a la extorsión, sicariato y robo agravado fue liderado por el presidente de la República José Jerí y el ministro de Justicia Walter Martínez.

"Estamos ejecutando una reorganización del sistema penitenciario mediante el traslado de los principales delincuentes y cabecillas de organizaciones criminales que vienen afectando la tranquilidad y seguridad del país. Estos internos están siendo enviados a un penal de máxima seguridad, bajo un régimen extremo, con reglas más estrictas, sin acceso a conexión eléctrica ni a mobiliario", señaló Martínez Laura.

Los presos recientemente reubicados son provenientes de distintos establecimientos penitenciarios a nivel nacional: 10 son de Piura, 10 de Chiclayo, 13 de Trujillo, 2 de Cajamarca y 20 de Lima.