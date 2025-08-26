RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Emiten comunicado

Apagón en regiones del sur del Perú: Osinergmin se pronuncia y promete recuperación total del servicio

A través de un comunicado, el Osinergmin informó que viene realizando acciones ante el apagón masivo reportado en varias regiones del sur del país, el cual afectó a varios usuarios.

Apagón en el sur del país
Apagón en el sur del país (Exitosa)

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se pronunció respecto al apagón masivo reportado en varias regiones del sur del país. Sobre ello, indicó que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes y se comprometieron a recuperar totalmente el servicio.

"Acciones de verificación continuarán"

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la institución pública emitió un comunicado en donde brindó detalles de las acciones que se están tomando ante el corte eléctrico registrado durante horas de la madrugada de este martes 26 de agosto.

"Osinergmin investiga corte eléctrico registrado esta madrugada en regiones al sur del país. Se ha identificado la reposición en varias localidades. Acciones de verificación continuarán hasta la recuperación total del servicio a los usuarios", se lee en su notificación compartida este martes 26 de agosto.

De tal modo, Osinergmin explicó que se encuentran investigando el corte de luz registrado en las regiones Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno; lo cual afectó a miles de usuarios que reportaron dicha interrupción repentina del suministro de energía eléctrica, en horas de la madrugada de este martes.

En tal sentido, durante dichas indagaciones, se han identificado la reposición del servicio de luz en varias localidades; sin embargo, no detallaron cuáles serían estas. Además, indicaron que las acciones de verificación seguirán realizándose hasta que se recupere totalmente el servicio para todos los usuarios que se vieron afectados

Reportes preliminares del apagón masivo 

Cabe mencionar que, el corte no fue exclusivo de una sola zona, sino que se produjo de manera simultánea en distintos puntos del sur, lo que generó preocupación en la ciudadanía y obligó a las empresas distribuidoras a coordinar acciones inmediatas para atender la contingencia.

De acuerdo a los reportes preliminares, la interrupción del servicio no estuvo vinculada directamente a fallas en las redes de distribución regionales, sino a factores externos que afectaron el sistema eléctrico interconectado en el ámbito nacional. Esto no ha sido aclarado por Osinergmin, debido a que aún realizan las diligencias correspondientes para determinar la causa del corte.

Por su parte, a través de un comunicado oficial, la empresa Electro Puno S.A.A. informó que el apagón registrado en Puno y en otras regiones del sur del país obedeció a causas ajenas al sistema de distribución de la compañía.

De esta manera, se conoció que el Osinergmin informó sobre las acciones que toma ante el apagón masivo reportado en varias regiones del sur del país. Sobre ello, indicó que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar responsables.

