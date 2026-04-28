Tacna activa vigilancia por primer caso sospechoso de sarampión

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Lic. Marlene Castañón Gutiérrez, directora ejecutiva de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud, informó que el sistema de vigilancia se mantiene activo luego de reportarse un caso sospechoso.

"Todos los años contamos con un sistema de vigilancia que permite identificar personas con fiebre y erupción para descartar sarampión", explicó. Asimismo, recordó que el Perú no registraba casos confirmados desde el año 2000, lo que significó más de dos décadas sin circulación del virus.

El caso sospechoso de sarampión corresponde a una estudiante procedente de Puno que se trasladaba con frecuencia entre ambas regiones. Actualmente, la paciente de 19 años permanece en aislamiento en Juliaca, donde fue atendida tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

"Es el primer caso sospechoso porque presenta fiebre, erupción y antecedente de viaje a una zona con circulación del virus", precisó la especialista. Indicó además que los resultados de laboratorio estarán disponibles entre 24 y 72 horas.

Como parte de la vigilancia, el sector salud ha desplegado acciones como el cerco epidemiológico, la identificación de contactos y el bloqueo mediante vacunación en las zonas de riesgo.

Riesgo por tránsito y contexto internacional

Uno de los factores que incrementa el riesgo en Tacna es el alto flujo de personas en la frontera. A diario, entre 5000 y 7000 ciudadanos cruzan por el complejo Santa Rosa, cifra que puede incrementarse significativamente en temporadas de mayor tránsito.

La funcionaria advirtió que la situación internacional también influye. "Hay países como México y Brasil que reportan miles de casos. Solo México superó los 6.500 casos hasta marzo", señaló. Asimismo, Bolivia registró más de 500 casos el año pasado, lo que ha contribuido a la aparición de casos en Puno.

Importancia de la vacunación

La vacunación continúa siendo la principal medida preventiva frente al sarampión. En Tacna, la cobertura alcanzó cerca del 90% el año pasado, lo que deja a un grupo de la población sin protección.

"De cada 100 niños, 10 no están vacunados y están en riesgo de enfermar", explicó Castañón. Además, advirtió sobre la alta capacidad de contagio del virus: "Una persona puede transmitir el sarampión a entre 12 y 18 personas".

Recomendaciones a la población

Las autoridades recomiendan reforzar las medidas de prevención aprendidas durante la pandemia. El uso de mascarilla ante síntomas respiratorios, el lavado frecuente de manos y acudir oportunamente a los establecimientos de salud son acciones clave.

"Si una persona presenta fiebre y erupción, debe acudir de inmediato al centro de salud y mantenerse en aislamiento", indicó la especialista. El periodo de contagio puede iniciar cuatro días antes de la aparición de erupciones y extenderse hasta cuatro días después.

Llamado a la prevención

Finalmente, reiteró la importancia de mantener la vigilancia y completar los esquemas de vacunación para evitar la propagación del sarampión en la región.

"El virus sigue circulando en el mundo y el riesgo existe, por lo que debemos proteger a nuestros niños, adolescentes y jóvenes", concluyó la funcionaria, exhortando a la población a acudir a los centros de salud y verificar sus dosis pendientes.