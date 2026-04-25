¡Atención! Jornada nacional de vacunación del Minsa inicia HOY hasta el domingo 3 de mayo

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Minsa, mediante Cenares, ya ha distribuido más de 6.2 millones de dosis para dar inicio a la Semana de Vacunación en las Américas. Bajo el lema "Vacunación para todos", la campaña se desplegará en todo el país desde hoy, 25 de abril, hasta el próximo domingo 3 de mayo.

El Esquema Nacional de Vacunación de nuestro país es uno de los más completos, ofreciendo protección gratuita contra 28 enfermedades infecciosas. A través de 18 vacunas distintas, el Minsa garantiza el cuidado de la salud en todas las etapas de la vida, desde recién nacidos hasta adultos mayores.

Vacunas distribuidas a nivel nacional

La distribución de este lote incluye vacunas contra hepatitis B, rotavirus, polio, neumococo, influenza, sarampión, varicela, fiebre amarilla, virus del papiloma humano, tétanos, difteria y tos ferina, entre otras enfermedades.

De acuerdo con Cenares, en Lima Metropolitana se entregaron 1 292 110 vacunas durante el II trimestre. La segunda región en recibir más cantidad de vacunas es Puno con 539 486 dosis, seguida de Cusco con 340 410, Arequipa con 267 446, Loreto con 206 541 y Cajamarca con 201 983.

Con el abastecimiento garantizado en todos los establecimientos de salud del país, el Minsa y Cenares han cumplido su meta logística. Ahora, el éxito de la jornada depende de la respuesta ciudadana, se exhorta a los padres y cuidadores a verificar los carnés de vacunación de los menores y asegurar que completen sus dosis.



Asimismo, se invita a la población a recibir a las brigadas de salud, que acudirán debidamente identificadas a las zonas de difícil acceso para proteger a toda la comunidad.

Minsa anuncia campaña médica gratuita en Chiclayo

De acuerdo a lo revelado por el ministerio, se está brindando atención médica gratuita a través de su estrategia de Minsa Móvil en la ciudad de Chiclayo.

La jornada se ejecuta desde el pasado viernes 24 hasta el día de mañana domingo 26 de abril con el objetivo de no solo atender enfermedades, sino también prevenirlas a tiempo.

Para poder ser atendidos solo deben acercarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) desde las 8:00 a.m. en el estadio Elías Aguirre. La medida va dirigida a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Se ofrecerá atención en especialidades como pediatría, psiquiatría, cardiología, ginecología, neumología, oftalmología, dermatología, endocrinología, medicina familiar y otorrinolaringología. Asimismo, se brindará atención en servicios como:

Medicina general.

Obstetricia.

Psicología.

Nutrición y optometría.

Con esta campaña sin costo alguno, permitirá a muchas familias tener la oportunidad de realizarse chequeos médicos sin la necesidad de desplazarse largas distancias.