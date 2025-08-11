II Simulacro Nacional Multipeligro: Este 15 de agosto se realizará una jornada de prevención sísmica en todo el Perú

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tal como fuera anunciado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), este viernes 15 de agosto se llevará a cabo en todo el Perú, desde las 3:00 p. m., el segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025.

Esta actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y la población ante una situación real de emergencia o desastre.

¿En qué consiste el simulacro?

Durante la jornada se llevarán a cabo cuatro líneas de acción, las cuales deberán ser cumplidas por las entidades de los tres niveles de gobierno, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, instituciones educativas, centros de salud, mercados, oficinas y empresas. Así como, la comunidad en general, junto a voluntarios en emergencia y rehabilitación (VER) y organizaciones comunitarias.

De esta manera, el INDECI busca reforzar las capacidades de preparación y respuesta ante desastres y riesgos provocados por la actividad humana, evaluando la ejecución de protocolos, rutas de evacuación y coordinación de respuesta en las entidades nacionales, empresa privada y la ciudadanía.

"Los simulacros implican la movilización de personal y recursos, y permiten evaluar la eficacia y eficiencia de los planes en Gestión Reactiva, de Continuidad Operativa, protocolos y procedimientos de los integrantes", señala la institución.

¿Cómo actuar ante un sismo?

Es importante destacar que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú. A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en su región:

Mantenga la calma .

. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro .

que hay donde te encuentras, busque un . No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, también se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

De esta manera, el segundo simulacro nacional se llevará a cabo este 15 de agosto, a 18 años del terremoto afectó al departamento de Ica.