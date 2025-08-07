Influencer intenta peligroso reto y termina sin vida durante una transmisión en vivo

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 07/08/2025
Un joven influencer falleció ahogado tras intentar realizar un peligroso reto en plena transmisión en vivo por TikTok. Las imágenes del momento generaron alarma entre los seguidores, quienes vieron como todo terminó en tragedia.
Intenta peligroso reto y termina sin vida
Lo que debía ser una transmisión más en el Live Fest de TikTok —un evento mundial donde creadores mayores de 18 podían hacer todo tipo de videos para llegar a más audiencia— acabó de la peor manera.
El joven, que aún no ha sido identificado oficialmente, se grababa en directo realizando el peligroso Water Tank Challenge, un reto viral que ya ha sido cuestionado por su alto nivel de riesgo.
Según se aprecia en las imágenes que circularon rápidamente en redes, el influencer colocó su celular en posición y se preparó para ingresar de cabeza a un tanque de agua.
Todo parecía parte del show... hasta que los segundos comenzaron a pasar y sus movimientos se volvieron desesperados. Sus pies se agitaban intentando salir, mientras sus seguidores comentaban con preocupación lo que estaban viendo en tiempo real.
Lamentablemente, en un momento los movimientos cesaron por completo. La gente seguía escribiendo en la caja de comentarios, pidiendo ayuda, pero no hubo reacción de nadie que estuviera cerca. Nadie intervino. Nadie asistió.
¿Quién era el influencer?
Aunque no hay confirmación oficial sobre la identidad del joven, varios medios apuntan a que se trataría de Smil King, un tiktoker dominicano conocido por grabar retos peligrosos y actos extremos. Su contenido, aunque llamativo, ya había sido criticado anteriormente por poner en riesgo su integridad en busca de más vistas.
Este nuevo caso ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites del contenido viral y la presión que sienten muchos influencers por volverse tendencia. Más aún cuando se trata de lives donde no hay forma de controlar lo que sucede o brindar asistencia inmediata ante una emergencia.
El Water Tank Challenge, para quienes no lo conocen, consiste en meterse de cabeza en un tanque pequeño con agua e intentar salir por cuenta propia. Parece sencillo, pero en realidad es un acto de escapismo bastante riesgoso, sobre todo si se hace sin ninguna medida de seguridad, como fue en este caso.
La tragedia ocurrió frente a cientos de espectadores conectados a la transmisión en vivo, quienes fueron testigos del peligroso reto que el influencer intentó y que terminó de la peor manera, ya que perdió la vida en pleno acto.