¡Atención! Viviendas en ladera del río Lurín son una preocupación ante aumento del caudal por lluvias

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la persistencia de las intensas lluvias registradas en Lima y en toda la costa del país en los últimos días, el aumento del caudal de los ríos ha despertado la preocupación de los vecinos por la seguridad de sus viviendas. En el río Lurín, la situación es alarmante y requiere de atención inmediata.

Casas en ladera del río Lurín en riesgo ante lluvias

A la altura del puente Lurín, conocido lugar en donde transitan múltiples vehículos todos los días por la antigua carretera Panamericana Sur, Exitosa pudo constatar que numerosas casas ubicadas en la ladera del río del mismo nombre están en riesgo de colapsar en caso de un eventual deslizamiento de la tierra.

Este hipotético escenario se ve reforzado tras la ocurrencia de una llovizna intensa y prolongada desde tempranas horas de la madrugada de hoy jueves 15 de enero en la capital, sorprendiendo a limeños en diversos distritos. Esto generó humedad en las pistas y hasta charcos pronunciados.

En Lurín también se registró esa copiosa garúa, lo que, naturalmente, generó alarma para las personas que viven cercanas a las laderas del afluente.

Casas ubicadas en ladera del río Lurín en riesgo de colapsar.

Alrededor de las 11 de la mañana, se pudo observar en esta zona una vivienda que es utilizada como una pequeña granja en donde se avistaron algunos animales como cerdos y cabras que también estarían en riesgo.

Esto debido a que el aumento del caudal del río Lurín puede afectar a los cimientos de sus laderas, originando algunas erosiones, deslizamientos de tierra y, finalmente, producir alguna emergencia, accidente y la eventual caída de estas viviendas que se encuentran bastante débiles y vulnerables.

En la base de estos hogares, se puede observar una especie de escalera de llantas, que son las que soportan el peso de las viviendas.

Ante esta situación, se hace la recomendación a la población aledaña a los ríos de esta zona de tomar bastante precaución, estar atentos y seguir las recomendaciones de las autoridades de Defensa Civil:

Aléjate de la rivera del río y espera que el nivel o causal retorne a su estado normal.

y espera que el nivel o causal retorne a su estado normal. No intentes cruzar a pie corrientes de agua que superen tus rodillas.

a pie corrientes de agua que superen tus rodillas. No te detengas para grabar el desborde y aléjate inmediatamente de las riberas. ¡Tu vida está en riesgo!

Lima amaneció con lluvia persistente pese al verano

Una intensa y persistente lluvia de verano sorprendió a los limeños la madrugada de este jueves 15 de enero. Las calles de Lima amanecieron notablemente húmedas, provocando incluso algunos charcos de agua. El Senamhi ya había previsto este fenómeno y mantiene sus alertas.

Esta semana, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú había alertado que la costa del país seguiría presentando episodios de lluvias de verano hasta el viernes 16, lo cual está generando que el caudal de muchos ríos de la capital, como el río Chillón y el río Rímac, se hayan incrementado más de lo normal.