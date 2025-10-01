Atentan contra combi en el Callao: Ataque de falsos pasajeros deja un muerto y dos heridos

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A solo un día del paro de transportistas, convocado para este jueves 2 de octubre, en respuesta a la falta de medidas por los constantes atentados extorsivos, un nuevo ataque contra una unidad de transporte público se registró en el Callao.

Cobrador asesinado

El ataque fue perpetrado contra el Consorcio Vía Colonial, que cubre la ruta Callao - Lima por la avenida Colonial. Como resultado de este hecho se registró un muerto y dos heridos.

La víctima, Jackson Gabriel Gamez Navarro, de 26 años, es un trabajador de la empresa que se desempeñaba como cobrador de las unidades de transporte, en el momento de los hechos viajaba como copiloto del vehículo cuando sujetos que se hacían pasar por falsos pasajeros dispararon.

Sumado a ello, resultaron heridos el conductor y el cobrador de la combi, identificados como Pablo José Hernández Santana y José Daniel Hernández Vásquez, quienes fueron trasladados de emergencia hasta el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

El ataque se ha registrado muy cerca de dos centros educativos, especialmente en la puerta de uno de estos. Cabe señalar que el hecho se dio al rededor de las 6:00 a. m. por lo que puso en grave peligro a los escolares de la zona.

Un equipo de Exitosa, logró conocer, que los conductores de la empresa Vía Colonial que pagan cupos a diferentes organizaciones criminales, entre ellos a la banda liderada por alias 'Tito' a la que le pagan entre 10 y 20 soles diarios. Por ello, aunque se desconoce el móvil del asesinato, fuentes policiales sospechan de un ataque extorsivo.

Paro de transportistas

Debido a la ola de violencia y extorsión, los gremios de transporte público han convocado a una paralización para este jueves 2 de octubre de la que, según ANITRA, participarían más de 460 empresas de Lima y Callao. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones busca evitarlo.

En diálogo con Exitosa, el ministro César Sandoval, dio a conocer que se reunirá con gremios de transporte formal, con el fin de hallar solución a sus pedidos y evitar que vayan a paro.

"Estamos conversando, no se ha llegado todavía a un acuerdo contundente, pero han expresado su voluntad de conversar y evitar este paro. Ya veremos cómo se concluye esta reunión", explicó Sandoval.

Además, el titular del Transporte consideró que para poder solucionar el problema de inseguridad, extorsión y sicariato, se debe ser más agresivo y fortalecer la institucionalidad de las entidades del Estado.

En este preocupante contexto un nuevo ataque contra transportistas se registró en el Callao, cuyo protagonista fue la empresa Vía Colonial que hoy pierde un cobrador y tiene a dos trabajadores heridos.