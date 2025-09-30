Empresas de transporte de San Juan de Lurigancho y Cono Este no acataran paro anunciado para este 2 de octubre

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, las empresas de transporte de San Juan de Lurigancho y Cono Este anunciaron a la ciudadanía que acordaron en salir este jueves 2 de octubre y ofrecerán el servicio de transporte con normalidad.

Transportistas de SJL y Cono Este no acatan paro

Luego de una reunión entre "todas las empresas de transporte de San Juan de Lurigancho y Cono Este" sostenida este martes 30 de setiembre, decidieron no acatar el paro del gremio de transportistas anunciado para este 2 de octubre.

Según indica el pronunciamiento, en el encuentro se tomó esta última medida junto a representantes de empresas de transporte en San Juan de Lurigancho y del Cono Este mostrando una sólida posición por parte del distrito sureño y este.

Como es de conocimiento público, luego de reiterados pedidos por seguridad, los transportistas han obtenido reuniones junto a las autoridades políticas y públicas que indican un compromiso por su bienestar.

Tal es el caso del Ministerio del Interior, bajo la gestión de Carlos Malaver, y coordinaciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) que han iniciado coordinaciones con los principales afectados: los transportistas.

Empresas de transportes de SJL y Cono Este ofrecerán servicio con normalidad

A raíz de los últimos encuentros y organización junto a los gremios de transporte y representantes de empresas, estos han decidido ofrecer su servicio para este 2 de octubre y laborar con total normalidad.

460 empresas acataron paro, hasta ayer

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, anunció que alrededor de 460 empresas de transporte anunciaron que acataran el paro del 2 de octubre.

En declaraciones para Exitosa, este último lunes, precisó que las empresas de transporte se sumaron a esta iniciativa por la alta criminalidad que cobra numerosas víctimas diariamente. "Pedimos mil disculpas a la población, que vamos a tomar esta medida, pero nos obliga el Gobierno", indicó.

Además, indicó que esta manifestación se dará en diversas zonas de la capital e invitó a que las empresas que aún no habían dado una postura ante el paro de este jueves, se sumen.

Ante las alta criminalidad en la ciudad, Valeriano señaló que, desde el inicio de la protesta de transportistas el año pasado, 46 vidas de transportistas se han perdido a causa de la extorsión y sicariato en diversos distritos.

Al día de hoy, a dos días del paro anunciado para el 2 de octubre, las empresas de transportes de San Juan de Lurigancho y Cono Este indicaron que no se sumaran a esta convocatoria y brindaran el servicio con normalidad.