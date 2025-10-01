Megaoperativo contra 'Los Sanguinarios de la Construcción': Dos efectivos policiales involucrados

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Son 53 los inmuebles que han sido allanados por el Ministerio Público y la Policía Nacional como parte de la desarticulación de la organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción', dedicada a la extorsión y el sicariato. Desafortunadamente, dos efectivos policiales estarían vinculados a la banda, por lo que sus domicilios fueron allanados.

PNP involucrada

El coronel PNP José Manuel Cruz, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, dio a conocer que se allanaron dos inmuebles de dos agentes policiales, quienes no tienen detención preliminar judicial.

"Se han allanado dos inmuebles, no existe detención preliminar contra estos dos efectivos, (...) dos inmuebles de dos integrantes de la Policía Nacional en actividad. Uno perteneciente a la BRECC de San Juan de Lurigancho y otro a la División de Homicidios", informó.

En ese sentido se resaltó que la propia PNP, durante la investigación encontró elementos de convicción e indicios que permiten establecer una posible complicidad. Por ello, la PNP pide que el Ministerio Público solicite detención preliminar y los allanamientos respectivos.

"Aparentemente estarían brindando información respecto a la actividad criminal, facilitando la actividad criminal. Entonces brindan información, facilitan ciertos mecanismos y ciertas dinámicas de la actividad criminal", señaló.

El allanamiento en las viviendas de estos agentes permitirá que se hallen los elementos para solicitar la detención preliminar en su contra.

Madre asesinada frente a hijo en Comas

El asesinato de una madre frente a sus dos hijos, mientras conducía un vehículo de alta gama, en Comas, estaría vinculado a esta organización, pues la unidad le habría pertenecido al líder de 'Los Sangrientos de la Construcción', Adam Smith Lucano.

"El vehículo, como ustedes lo tienen en conocimiento, le ha pertenecido a Adam Smith Lucano, ha sido depreciado convenientemente de un Audi de Alta Gama de 24 mil dólares para venderlo a 10 mil. Lo manejaba en este caso, esta abogada que ha fallecido y que resulta tener un vínculo con determinadas personas que si van a pasar a ser investigadas, que si son parte y se le han encontrado vinculación con Adam Smith", explicó.

Cabe señalar, que el esposo de la víctima rechazó algún vinculo con actividades ilegales, pues ella se dedicaba a la repostería. En ese sentido se atribuyó el hecho a una presunta extorsión vinculada a ataques sufridos previamente por la familia, pues sus negocios fueron blanco de explosivos y balaceras.

En ese contexto la Policía Nacional brindó detalles extra de los allanamientos contra 'Los Sanguinarios de la Construcción', indicando que los domicilios de dos agentes policiales fueron allanados por su presunto vínculo.